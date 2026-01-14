Mardin'de Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

MARDİN'in Artuklu ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini yitirdi. Kar nedeniyle caddeler, sokaklar, parklar ve araçlar beyaza büründü. Sürücüler karla kaplı yollarda, vatandaşlar da kaldırımlarda ilerlemekte zorlandı. Ekipler, gece boyunca kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Trafik polisleri de sürücülere karda dikkatli ilerlemeleri, hız ve hatalı sollama yapılmaması konusunda uyarıda bulundu.