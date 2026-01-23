Mardin'de Kar Yağışı Kazalara Neden Oldu - Son Dakika
Mardin'de Kar Yağışı Kazalara Neden Oldu

23.01.2026 12:39
Mardin'de kar yağışı sonrası yollarda 5 kaza meydana geldi, 3 kişi yaralandı. Yol çalışmalar sürüyor.

MARDİN'de gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yollarda meydana gelen 5 kazada 3 kişi yaralandı. 90 kırsal mahallenin yolu kapanırken, Mardin-Diyarbakır kara yolunun bir bölümü ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı.

Mardin ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler, kayganlaşan yollarda araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, Artuklu, Kızıltepe, Mazıdağı ve Ömerli ilçelerindeki 5 trafik kazasında da 3 kişi yaralandı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kentte 90 kırsal mahallenin yolu kapandı. Karla mücadele ekiplerinin yolları ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.

Kar yağışının ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri, olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla kent genelinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ana arterler ve bağlantı yollarında tuzlama yapılırken, kaldırımlarda da kar temizleme çalışmaları gerçekleştirildi. Artuklu Belediyesi ekipleri, kar küreme çalışmalarını sürdürürken, buzlanmaya karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Öte yandan, yoğun kar yağışı nedeniyle Mardin-Diyarbakır istikametinde ağır tonajlı araçlara yönelik trafik kısıtlaması uygulandı. Mardin Artuklu Üniversitesi ile TEİAŞ kavşakları sonrasında ağır tonajlı araç geçişi durdurulurken, bu araçlar spor salonu önü TIR parkına yönlendiriliyor. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve yol durumunu takip ederek güzergahlarını planlamaları konusunda uyardı.

Kaynak: DHA

