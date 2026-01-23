Mardin\'de Karla Mücadele Devam Ediyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelinde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediyenin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, kar yağışıyla birlikte gece saatlerinden itibaren sahaya çıkan ekipler, başta ana arterler olmak üzere şehir merkezi ve kırsal mahalle yollarında tuzlama ve solüsyon uygulamaları gerçekleştirdi.

Eş zamanlı olarak kar küreme ve temizlik çalışmaları da yoğun bir şekilde devam etti.

Ulaşım güvenliğinin sağlanması ve vatandaşların günlük yaşamında herhangi bir aksama yaşanmaması amacıyla tüm ekipler görev yaptı.

Özellikle ana arterler, kırsal mahalle yolları ve kritik geçiş noktalarında yürütülen karla mücadele çalışmaları, olumsuz hava koşulları sona erene kadar kesintisiz devam edecek.