Mardin'de "Mardian Mall "alışveriş merkezi hizmete girdi - Son Dakika

Mardin'de Dekinsan Grup ve Sinanoğlu Grup yatırım ortaklığıyla inşa edilen "Mardian Mall" alışveriş merkezi düzenlenen törenle hizmete girdi.

Artuklu ilçesinde Vali Ozan Caddesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlenen törende Kuran'ı Kerim okundu, dua edildi ve kurdele kesildi.

Mardian Mall kurucu ortağı ve Proje Koodinatörü Serhat Sinanoğlu, yaptığı açıklamada, böyle bir yatırımı Mardin'e kazandırmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Hem uluslararası hem de yerli markaların bir arada olacağı Mardin'e gerek marka değeri gerekse de sosyal ve ekonomik anlamda katkı sağlayacak önemli bir yatırım yaptıklarını dile getiren Sinanoğlu, "Mardin'de ciddi bir istihdam alanı oluşturacak. 1200-1500 arasında kişi çalışacak. Bu da önemli bir katkı sunacağını düşüyoruz." dedi.

Mardian Mall'ın kurucu ortağı Dekinsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı İşadamı Kenan Kösen ise projenin Mardin'e kazandıracağı marka değerin yanında istihdama yapacağı katkının kendilerine mutlu ettiğini kaydetti.

İçinde konutlarında bulunduğu Güneydoğu'nun en büyük karma projesine imza atmanın gururunu da yaşadıklarını kaydeden Kösen, şöyle dedi:

"Bu projeyi Mardin'e kazandırdığımız için çok sevinçliyiz. Ayrıca burada çok sayıda kardeşimiz istihdam edilecek. En büyük mutluluğumuz budur. Mardin'e projelerimiz devam edecek. Alışveriş merkezi 50 bin metrekare, 40 bin metre konutlarla toplam 90 bin metrekare. Toplam maliyeti yaklaşık 240 milyon lira. İnşallah sene sonunda konutları da bitip hak sahiplerine dağıtacağız."

Açılışın ardından davetliler alışveriş merkezini gezdi.