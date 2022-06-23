Yaralılar Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılırken Ziver Kart, sevk edildiği Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Nusaybin, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mardin'de motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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