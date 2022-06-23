Mardin'de motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin'de motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

23.06.2022 00:07
Mardin'de motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

Nusaybin ilçesinde sepetli motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Nusaybin ilçesinde sepetli motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ziver Kart (54) idaresindeki plakalısı öğrenilemeyen motosiklet, Nusaybin Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü ve yanında bulunan eşi Seve ve kızı Naime Kart yaralandı.

Yaralılar Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılırken Ziver Kart, sevk edildiği Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

YORUMLAR
500
Nusaybin ve Derik ilçesine doğal gaz müjdesi Nusaybin ve Derik ilçesine doğal gaz müjdesi Son dakika haberi: Mardin'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü Son dakika haberi: Mardin'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Kaynak: AA

Nusaybin, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:07 Eski makam şoförü, AK Partili Başkanı Kadir Bozkurt hakkında suç duyurusunda bulundu
23:07 EGM, Marmaris'teki yangınla ilgili paylaşımları mercek altına aldı! "Şahan" detayı dikkat çekti
22:54 Suna Koçal, Ukraynalı mülteci çocuklar ile bir araya gelerek ebru sanatı yaptı
22:43 Fatih Terim'den romantik paylaşım! 40. evlilik yıldönümünde eşine övgü dolu sözler dizdi
22:27 6 ay görevde kalan Başbakan Kiril Petkov'un koalisyon hükümeti, düştü
21:59 Marmaris'teki yangın sabotaj mı? Bakan Kirişçi, bu ihtimali güçlendiren iki detayı paylaştı
21:49 Marmaris'te çıkan orman yangınıyla ilgili bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi: Gece görüşlü helikopterler 4 Temmuz'da envantere giriyor
20:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Prens Selman'ın görüşmesi bitti! 2 saat süren toplantı sonrası ortak bildiri yayınlandı
20:50 Bedelli askerlik düzenlemesine ilişkin kanun teklifi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi
20:37 Bakan Soylu, "Beni zoom'layarak izlemiş" dedi, İBB çalışanın işine son verildiği bildirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 00:11:36. #1.13#
SON DAKİKA: Mardin'de motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement