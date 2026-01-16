Mardin'de Okul Güvenliği Denetimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mardin'de Okul Güvenliği Denetimi

16.01.2026 16:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de 45 ekip ve 90 personel, okul çevrelerinde denetim yaptı, 618 kişi sorgulandı.

Mardin'de 45 ekip ve 90 personelin katılımıyla okul çevreleri ve servis araçları denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, il merkezi ve ilçelerde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

45 ekip ve 90 personelin katıldığı denetimler kapsamında 151 okul çevresi, 54 umuma açık yer, 19 metruk bina ile 28 park ve bahçe kontrol edildi.

Öğrencilerin güvenliği için yapılan uygulamada 618 kişi sorgulandı, 174 araç ve sürücüsü denetlendi.

Paylaşımda, "Çocuklarımızın huzuru ve güvenliği için denetimlerimiz aralıksız sürecektir." ifadesine yer verildi

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de Okul Güvenliği Denetimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı Katil arkadaşı çıktı Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı! Katil arkadaşı çıktı
Asamoah Gyan’dan Osimhen için çarpıcı transfer sözleri Asamoah Gyan'dan Osimhen için çarpıcı transfer sözleri
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
Oyuna girdi, 2 dakika sonra gol attı Konyaspor, Bodrum FK engelini yeni transferiyle aştı Oyuna girdi, 2 dakika sonra gol attı! Konyaspor, Bodrum FK engelini yeni transferiyle aştı
Beşiktaş’ta Abraham için tarihi takas teklifi Beşiktaş'ta Abraham için tarihi takas teklifi
Hollanda’nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı

17:07
Mert Günok’tan genç Beytullah’a forma jesti
Mert Günok'tan genç Beytullah'a forma jesti
17:05
CHP lideri Özel’den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
16:52
Polis eşi tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu
Polis eşi tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu
16:28
Oyuncu Ufuk Özkan’ın kardeşi üzücü haberi verdi
Oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi üzücü haberi verdi
15:50
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan’ın HTS kayıtları ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı
15:26
4 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme Amca tutuklandı
4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme! Amca tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 17:28:09. #7.11#
SON DAKİKA: Mardin'de Okul Güvenliği Denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.