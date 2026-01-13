Mardin'de Sis Görüş Mesafesini Düşürdü

MARDİN'in Artuklu ilçesinde etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 10 metreye kadar düşürdü, sürücüler zor anlar yaşadı. Merkez Artuklu ilçesinde sabah saatlerinden bu yana etkili olan sis, yaşamı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi ise yer yer 10 metrenin altına kadar düştü. Sis nedeniyle sürücüler hızlarını düşürüp, farlarını yakarak ilerledi.

Polis ekipleri, kent merkezindeki kavşaklarda olası kazalara karşı önlem alıp, trafiği yönlendirdi. Tarihi yapıların gözden kaybolduğu kentte, sisin gün boyunca etkili olacağı bekleniyor.