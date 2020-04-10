Son Dakika › 3. Sayfa › Mardin'de teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika
Mardin'de teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi
6 saat önce
Mardin'de teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi Mardin'de sözde Ömeryan bölgesinde düzenlenen operasyonda teröristlere ait yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi.
Mardin'de teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi
MARDİN - Mardin'de sözde Ömeryan bölgesinde düzenlenen operasyonda teröristlere ait yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kapan-1 operasyonları kapsamında sözde Ömeryan kırsalı Serinkanya bölgesinde Tetik-9 Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başcı özel birlik operasyonu icra edildi. Operasyonda kayalar arasına gizlenmiş vaziyette örgüt mensuplarına ait elbise, kişisel temizlik malzemesi, muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ile örgütsel doküman bulundu. Delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken ele geçirilen diğer malzemeler kullanılamaz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:42 Kaynak: İHA
Son Dakika Naifliğiyle Türkiye'nin gündemine oturan Burhan amca yine gönülleri fethetti: Gönlüm Ordu'da kalacak Virüs nedeniyle kapatılan mekanları hedef alan 60'lık hırsız, kameraya yakalandı Cinnet getiren koca, eşinin yasak aşk yaşadığı kişiyi defalarca bıçakladı Kayseri'de bir apartmanın içine sıvı madde sürülme görüntüsünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı