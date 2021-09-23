Son dakika haberi... MARDİN'DE TESLİM OLAN TERÖRİST, ABLASIYLA BULUŞTURULDU

Son dakika gelişmesine göre MARDİN Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ikna çalışmalarıyla terör örgütü PKK'nın barınma alanlarından kaçarak, teslim olan A.G., ablası ile bir araya geldi.

MARDİN Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ikna çalışmalarıyla terör örgütü PKK'nın barınma alanlarından kaçarak, teslim olan A.G., ablası ile bir araya geldi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK üyelerine karşı ikna çalışmalarını sürdürüyor. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla irtibat kurulan A.G., ikna edilerek, Şırnak'taki Habur Sınır Kapısı'na gelip, güvenlik güçlerine teslim oldu. 1999 yılında terör örgütüne katılan A.G., Mardin'de ablasıyla bir araya geldi. 22 yıl sonra gerçekleşen buluşmada duygusal anlar yaşandı.

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