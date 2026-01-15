Mardin\'de Umre İçin Kura Çekimi

Mardin'de umreye gönderilecek evlilikte 25 yılını tamamlayan 47 çifti belirlemek için kura çekildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, 2025 Aile Yılı kapsamında aile kurumunu güçlendirmeye yönelik hayata geçirilen "Umre Ziyareti Projesi" kapsamında umreye gönderilecek 47 çifti belirlemek için İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda kura töreni düzenledi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Hülya Savaş, törende yaptığı konuşmada, proje kapsamında 47 çiftin umreye gönderileceğini söyledi.

Ailenin önemine dikkati çeken Savaş, şunları kaydetti:

"Aile yalnızca aynı çatı altında yaşamak değil birlikte emek vermek ve güçlenmektir. Toplumun en sağlam temeli olan aile kurumunun korunması ve desteklenmesi bizler için yalnızca bir görev değil aynı zamanda önemli bir sorumluluktur. Bu anlayışla hayata geçirilen projemiz, evlilikte uzun yılları geride bırakmış sevgi emek ve sadakat ile aile birliğini ayakta tutmuş çiftlerimize sunulan anlamlı bir vefa örneğidir. Bu proje ile uzun soluklu birlikteliklerin kıymetini görünür kılmayı ve aile olmanın toplumsal yerini pekiştirmeyi amaçlıyoruz."

Savaş, toplam 2 bin 455 başvurunun yapıldığını, bunlardan 40'ının başvurularının eksiklikler nedeniyle kabul edilmediğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından komisyon huzurunda umreye gidecek 47 çifti belirlemek için kura çekildi.

Umre ziyareti 22-30 Mart'ta gerçekleştirilecek.