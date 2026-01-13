Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 21 Gözaltı

Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 5-11 Ocak'ta kent genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Operasyonlarda, 213 gram eroin, 91 gram metamfetamin, 11 gram bonzai, 3 gram esrar, 146 sentetik ecza, 54 gram kokain, 5 gram skunk ve hassas terazi ele geçirildi, 21 şüpheli yakalandı.