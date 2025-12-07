Mardin\'de Uyuşturucu Operasyonu: 620 Ecstasy Hap Ele Geçirildi

Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 620 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kızıltepe ilçesinde belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda, 620 adet ecstasy hap, 25 gram kokain, 6 adet sentetik ecza ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - MARDİN