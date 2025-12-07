Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 620 Ecstasy Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
3-sayfa

Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 620 Ecstasy Hap Ele Geçirildi

Mardin\'de Uyuşturucu Operasyonu: 620 Ecstasy Hap Ele Geçirildi
07.12.2025 12:57
Mardin'de düzenlenen operasyonda 620 ecstasy hap ve diğer uyuşturucular ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 620 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kızıltepe ilçesinde belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda, 620 adet ecstasy hap, 25 gram kokain, 6 adet sentetik ecza ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 620 Ecstasy Hap Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
