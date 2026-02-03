Mardin'de Yoğun Sis Trafiği Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
Mardin'de Yoğun Sis Trafiği Olumsuz Etkiledi

03.02.2026 14:29
Mardin'de etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini 15 metreye düşürdü ve trafikte zorluklar yaşandı.

MARDİN'de öğleden sonra etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düşürdü, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Artuklu ilçesinde öğleden sonra etkili olan sis, yaşamı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi, 15 metreye kadar düştü. Trafikte sürücüler, farlarını yakıp, düşük hızda ilerledi. Tarihi yapıların gözden kaybolduğu kentte, sisin gün boyunca etkili olacağı bekleniyor. Polis ekipleri, kent merkezindeki kavşaklarda olası kazalara karşı önlem alarak, trafiği yönlendirdi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güvenlik, Mardin, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

