Mardin'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mardin'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Haberin Videosunu İzleyin
Mardin\'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
11.12.2025 20:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Mardin\'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Haber Videosu

Mardin'in Ömerli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçların sürücülerinin kimliği henüz tespit edilemedi.

Mardin'in Ömerli ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

3 ARAÇ ÇARPIŞTI

Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 50 NC 075 plakalı otomobil ile 34 FRL 583 ve 47 ADS 185 plakalı hafif ticari araçlar, Yeşilli-Ömerli kara yolu kırsal Taşgedik Mahallesi mevkisinde çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Mardin'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

4 ÖLÜ, 5 YARALI

Kazada, Gülbahar, Suna ve Mehmet Nur Fidan olay yeri, ağır yaralanan Ramazan Fidan ise kaldırıldığı Ömerli Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi, Semire D, Selahattin D, Mehmet F, Ahmet F. ve Mehmet Nur Ü. yaralandı. Yaralılar, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi de otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.


Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, trafik, Ömerli, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Gülsüm Akbulut Gülsüm Akbulut:
    Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun inşallah 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı
Şarj olmayan telefonu içini açmadan böyle tamir etti Şarj olmayan telefonu içini açmadan böyle tamir etti
Psikiyatri seansının ücreti ağızları açık bıraktı: Aklınıza sahip çıkın Psikiyatri seansının ücreti ağızları açık bıraktı: Aklınıza sahip çıkın
İstanbul’da beton mikserine düşen sürücü yaşamını yitirdi İstanbul'da beton mikserine düşen sürücü yaşamını yitirdi
Karabük’te bir genç, 4 kişi tarafından acımasızca böyle darbedildi Karabük'te bir genç, 4 kişi tarafından acımasızca böyle darbedildi
ABD’de Altın Kart’ı 1 milyon dolara satışa çıkardı ABD'de Altın Kart'ı 1 milyon dolara satışa çıkardı
İzlemeyenler çok şey kaçırdı İşte Devler Ligi’nde gecenin sonuçları İzlemeyenler çok şey kaçırdı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi tutuklandı Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi tutuklandı

22:38
Samsunspor Avrupa’da ilk kez kaybetti
Samsunspor Avrupa'da ilk kez kaybetti
21:58
Tedesco tüm kozlarını oynadı İşte ilk 11’ler
Tedesco tüm kozlarını oynadı! İşte ilk 11'ler
21:03
Öldürmenin cezası 45 milyon lira Anadolu parsı o şehrimizde görüldü
Öldürmenin cezası 45 milyon lira! Anadolu parsı o şehrimizde görüldü
21:02
İntihar sanılan olay cinayet çıktı Miras için anne, baba ve ağabeyini öldürdü
İntihar sanılan olay cinayet çıktı! Miras için anne, baba ve ağabeyini öldürdü
20:48
Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş
Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş
20:41
İstanbul’da İSPARK ücretlerine yüzde 62,5’e varan zam
İstanbul'da İSPARK ücretlerine yüzde 62,5'e varan zam
20:35
Milyonlar merak ediyordu Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş’ın akıbeti belli oldu
Milyonlar merak ediyordu! Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş'ın akıbeti belli oldu
18:41
İşte Güllü’nün kızının yakalanmadan önce attığı mesaj Valiz detayı çok ilginç
İşte Güllü'nün kızının yakalanmadan önce attığı mesaj! Valiz detayı çok ilginç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2025 22:47:27. #7.12#
SON DAKİKA: Mardin'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.