Mardin'den İdlib'e insani yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

Mardin'in Mazıdağı ilçesinden Suriye'nin İdlib kentine insani yardım malzemeleri gönderildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde öğrenci ve öğretmen ile velilerden temin edilen erzak, giysi ve battaniyelerden oluşan bir kamyon yardım malzemesi İdlib'e gönderildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şah Aydıner, yaptığı açıklamada, İdlib'de insanlık dramının yaşandığını belirtti.

Aydıner, şunları kaydetti:

"İdlib'de zor şartlarda yaşam mücadelesi veren kardeşlerimize imkanlarımız çerçevesinde topladığımız yardımları gönderdik. Yardımların toplanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."