Mardin'den İdlib'e insani yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mardin'den İdlib'e insani yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

Mardin'den İdlib'e insani yardım malzemesi gönderildi

7 saat önce

Mardin'in Mazıdağı ilçesinden Suriye'nin İdlib kentine insani yardım malzemeleri gönderildi.

Mardin'den İdlib'e insani yardım malzemesi gönderildi, System.String[]

Mardin'in Mazıdağı ilçesinden Suriye'nin İdlib kentine insani yardım malzemeleri gönderildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde öğrenci ve öğretmen ile velilerden temin edilen erzak, giysi ve battaniyelerden oluşan bir kamyon yardım malzemesi İdlib'e gönderildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şah Aydıner, yaptığı açıklamada, İdlib'de insanlık dramının yaşandığını belirtti.

Aydıner, şunları kaydetti:

"İdlib'de zor şartlarda yaşam mücadelesi veren kardeşlerimize imkanlarımız çerçevesinde topladığımız yardımları gönderdik. Yardımların toplanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Mazıdağı, Suriye, Mardin, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:16 Kaynak: AA
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