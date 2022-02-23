Mardin'den Suriye'ye yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

AK Parti Mardin Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine insani yardım malzemesi gönderildi.

AK Parti Kadın Kolları Başkanlığınca hazırlanan gıda, giysi ve çeşitli eşyalardan oluşan yardım malzemeleri bölgeye gönderildi.

Kadın Kolları Başkanı Esengül Sancar, AK Parti Mardin Kadın Kolları başkanlığının tüm üyeleri ve her bir ferdinin emekleriyle toplanan yardımın yaralara bir nebze de olsa merhem olması temennisinde bulundu.

Sancar, "Merhamet elimizi bugün bu mazlumlara uzatmış olmanın huzuru içindeyiz. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun." dedi.