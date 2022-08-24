Mardin'de 20 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri gün yüzüne çıktı - Son Dakika
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Mardin'de 20 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri gün yüzüne çıktı

24.08.2022 19:13

Mardin'de bir tırın kalabalığın arasına dalarak 20 kişinin ölümüne sebep olduğu korkunç kazanın güvenlik kamerasına tarafından da kaydedildiği belirlendi. Görüntülerde tırın önünden kaçan ticari aracın da vatandaşlara çarptığı ve vatandaşların can havliyle sağa sola kaçıştığı fark edildi.

Derik ilçesinde 20 Temmuz Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunun yakınında meydana geldi. 20 kişinin ölümüne 26 kişini ise yaralanmasına neden olan kazanın yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

TIR KALABALIĞIN ARASINA DALDI

Mazıdağı istikametinden gelen tırın lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen kaza haberini duyan vatandaşlar kazanın olduğu alanı geliyor. Onlarca insanın olduğu kaza alanında başka bir tırın geldiği görülüyor.

Mardin'de tırın kalabalığın arasına daldığı ve 20 kişinin can verdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

VATANDAŞLAR SAĞA SOLA KAÇIŞTI

Görüntülerde tırın önünden kaçan bir ticari araçta sağa sola kaçışan vatandaşlara çarptığı görülüyor. Yan yatıp kayarak vatandaşların arasına dalan gübre yüklü tır insanlarla birlikte önüne gelen araçları da biçtiği güvenlik kamerasına yansıdı.

Söz konusu kazada iki tır şoförü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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Kaynak: İHA

Mardin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de 20 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri gün yüzüne çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de 20 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri gün yüzüne çıktı - Son Dakika
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