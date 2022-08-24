Mazıdağı istikametinden gelen tırın lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen kaza haberini duyan vatandaşlar kazanın olduğu alanı geliyor. Onlarca insanın olduğu kaza alanında başka bir tırın geldiği görülüyor.

Derik ilçesinde 20 Temmuz Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 'nde bir akaryakıt istasyonunun yakınında meydana geldi. 20 kişinin ölümüne 26 kişini ise yaralanmasına neden olan kazanın yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: İHA

Mardin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Mardin'de 20 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri gün yüzüne çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.