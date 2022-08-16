AK Parti İlçe Başkanı Özel de vatandaşların evlerinde doğalgaz kullanacağı günleri büyük bir sabırsızlıkla beklediğini anlatarak, en yakın zamanda doğalgazın evlere ulaşacağını belirtti.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı ile AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Latif Özel'in de katıldığı programda, boru hattında ilk kaynak yapıldı, birleştirilen borular için hat kazı çalışması yapıldı.

Kaynak: AA

Kayabaşı, Hisarcık, Nusaybin, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nusaybin'i doğalgazla buluşturacak çalışmalar başladı - Son Dakika

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