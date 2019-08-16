Son Dakika Haberleri: MARDİN Mahalleye trafo kurulumunu kemençeyle kutladılar
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MARDİN Mahalleye trafo kurulumunu kemençeyle kutladılar

1 saat önce

Mahalleye trafo kurulumunu kemençeyle kutladılarMardin'in Nusaybin ilçesinde, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından mahalleye yeni bir trafonun kurulması kemençeyle kutlandı.

Mahalleye trafo kurulumunu kemençeyle kutladılar
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından mahalleye yeni bir trafonun kurulması kemençeyle kutlandı.
Nusaybin ilçesinin Suriye sınırında bulunan Çatalözü Mahallesi'nde artan nüfusla nedeniyle mevcut trafolar yetersiz kaldı. Mahalle sakinleri, Dicle Elektrik'e başvurarak ek trafo talebinde bulundular. Ekiplerce mahallede yapılan incelemenin ardından mahalleye ek bir trafonun kurulmasına karar verildi.
Dicle Elektrik ekiplerince trafonun kurulum sırasında bir araya gelen mahalle sakinleri, sevinçlerini kemençe eşliğinde halay çekip, şarkılar söyleyerek kutladı.
Nusaybin, Mardin, Dicle, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 12:46 Kaynak: DHA
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