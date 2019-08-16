MARDİN Mahalleye trafo kurulumunu kemençeyle kutladılar
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Mahalleye trafo kurulumunu kemençeyle kutladılarMardin'in Nusaybin ilçesinde, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından mahalleye yeni bir trafonun kurulması kemençeyle kutlandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 12:46 Kaynak: DHA
Mahalleye trafo kurulumunu kemençeyle kutladılar Mardin
'in Nusaybin
ilçesinde, Dicle Elektrik Dağıtım
Anonim Şirketi tarafından mahalleye yeni bir trafonun kurulması kemençeyle kutlandı.
Nusaybin ilçesinin Suriye
sınırında bulunan Çatalözü Mahallesi'nde artan nüfusla nedeniyle mevcut trafolar yetersiz kaldı. Mahalle sakinleri, Dicle Elektrik'e başvurarak ek trafo talebinde bulundular. Ekiplerce mahallede yapılan incelemenin ardından mahalleye ek bir trafonun kurulmasına karar verildi.
Dicle Elektrik ekiplerince trafonun kurulum sırasında bir araya gelen mahalle sakinleri, sevinçlerini kemençe eşliğinde halay çekip, şarkılar söyleyerek kutladı.
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