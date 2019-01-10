Mardin Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarına Hazırlanıyor

Mardin'de 11-14 Nisan tarihleri arasında yapılacak 6. Uluslararası Mardin Tarım Ekipmanları Gıda ve Hayvancılık Fuarı hazırlık çalışmalarına başlandı.

Mardin'de 11-14 Nisan tarihleri arasında yapılacak 6. Uluslararası Mardin Tarım Ekipmanları Gıda ve Hayvancılık Fuarı hazırlık çalışmalarına başlandı.



Fuar için oluşturulan bir heyet Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezine ait alanda incelemeler yaptı. Fuarın kurulacağı alanın ait olduğu Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter "Tarım merkezi olan Kızıltepe ilçemizde yapılacak fuara Kızıltepe Zahireciler Derneği olarak her türlü desteği sunuyoruz. Mardin ve bölge tarımına hizmet olacağını düşünüyoruz. Bu düşünceyle tüm üyelerimizin onay ve rızasıyla İpekyoluna bitişik arsamızı fuara tahsis ettik. Tarım, gıda ve hayvancılık sektöründe faaliyet yürüten tüm firmalarımızın ve işletmelerimizin katım sağlamaları bölge ve ülke tarımına katma değer sağlayacağından herkesi bu fuarı sahiplenmeye davet ediyoruz" dedi. - MARDİN

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