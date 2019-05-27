Son Dakika Haberleri: Mardin Umut Kervanı, ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmadı

Mardin Umut Kervanı, ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmadı

4 saat önce

Mardin Umut Kervanı Ramazan ayı nedeniyle yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtımına başladı.

Mardin Umut Kervanı, ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmadı, System.String[]
Mardin Umut Kervanı Ramazan ayı nedeniyle yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtımına başladı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde fakir ve muhtaçlara çeşitli yardımlarda bulunan Umut Kervanı Ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmadı.

'Ramazan ayında yardımlarımız bereketlensin' sloganıyla başlattıkları yardım çalışmaları hakkında bilgi veren Mazıdağı Eğitim-Der Başkanı Abdullah Tuna, Müslümanların Ramazan ayını tebrik ederek on bir ayın sultanı Ramazan'da yoğun bir çalışma içerisine girdiklerini söyledi. Yaklaşık 30 aileye yardım yaptıklarını belirten Tuna, yardımda bulunanlara teşekkür etti. - MARDİN
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:26 Kaynak: İHA
Yaşam
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