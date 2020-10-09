Mardin Valisi Demirtaş, sağlık çalışanları ziyaret etti - Son Dakika

Mardin Valisi Demirtaş, sağlık çalışanları ziyaret etti

09.10.2020 09:25
Mardin Valisi Demirtaş, sağlık çalışanları ziyaret etti, System.String[]

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, pandemi hastanesi olarak hizmet veren Mardin Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, pandemi hastanesi olarak hizmet veren Mardin Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Mardin Devlet Hastanesinde pandemi süreci boyunca büyük fedakarlıklarla çalışan ve büyük özverilerle görevini sürdüren sağlıkçılara moral ziyaretinde bulunan Vali Demirtaş, acil ve diğer servislerle ilgili incelemede bulundu.

Hastanede tedavi gören hastaların yakınlarıyla sohbet edip taleplerini dinleyen Demirtaş, hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Mardin'de alınan tedbirler ve sağlık çalışanlarının yürüttüğü özverili çalışmalarla ciddi anlamda vaka sayısının düştüğünü belirten Demirtaş, "Salgında bu başarının sağlanmasında hiç kuşkusuz ki sağlık müdüründen başhekimine, doktorundan hemşiresine, temizlik görevlisine kadar tüm sağlık kahramanlarımızın fedakarlıkları çok büyük. Kendi sağlıklarını riske atıp özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza minnettarız." dedi.

Vali Demirtaş, sağlık birimlerini tek tek gezerek görevi başındaki sağlık çalışanlarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Demirtaş, İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Saffet Yavuz'dan koronavirüs tedbirleri ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Vali Demirtaş'a ziyaretinde Vali Yardımcısı Birkan Tatlısöz, Başhekimi Uzman Dr. Alpay Tuncar ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Murat Sinanoğlu eşlik etti.

Mahmut Demirtaş, 112 Acil, Mardin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin Valisi Demirtaş, sağlık çalışanları ziyaret etti - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Faciadan dönüldü! Freni boşalan kamyon 2 kilometre boyunca geri geri gitti Meteoroloji'den 17 il için sağanak yağış ve fırtına uyarısı Fransız gazetesinden dünya liderlerini kızdıracak yazı: Erdoğan, resmen alay ediyor Ferdi Kadıoğlu, Hollanda'nın Cebelitarık'ı 5-0 yendiği maçta gol attı CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'ün zor anları! Yayın yaptığı mağarada bayıldı, çığlık çığlığa kaldı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'Katar Emiri önünde eğildi' iddiasına videolu yanıt: Biz rükuda Allah'ın huzurunda eğiliriz Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan Ermenistan'a gözdağı: İstikamet Karabağ, zafer bizimdir Vedat Muriqi, antrenmanda attığı gollerle İtalya'da gündem oldu
Joachim Löw, Efecan Karaca'nın performansına hayran kaldı Joachim Löw, Efecan Karaca'nın performansına hayran kaldı         
09:21
Yemeğin tuzunu beğenmeyen dini nikahlı eşinin göğsüne bıçağı sapladı Yemeğin tuzunu beğenmeyen dini nikahlı eşinin göğsüne bıçağı sapladı         
08:07
MasterChef Türkiye'de yürekler ağza geldi! Sefa, parmağını blendera kaptırdı MasterChef Türkiye'de yürekler ağza geldi! Sefa, parmağını blendera kaptırdı         
07:46
Pendik'te husumetli kişiler tarafından kafeye silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı Pendik'te husumetli kişiler tarafından kafeye silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı         
04:51
"İkinci eşi alın" çağrısı yapan Dr. Ali Edizer, Bakan Koca'nın talimatıyla tabiplik görevinden de açığa alındı         
23:22
Koronavirüsün sessiz ve hızlı yayılmasının en büyük nedeni: Pozitif vakaların yüzde 86'sında semptom görülmüyor Koronavirüsün sessiz ve hızlı yayılmasının en büyük nedeni: Pozitif vakaların yüzde 86'sında semptom görülmüyor         
22:05
Çukur'da baba kızı canlandıran Öner Erkan ile Ece Yaşar'ın aşk yaşadığı iddia edildi Çukur'da baba kızı canlandıran Öner Erkan ile Ece Yaşar'ın aşk yaşadığı iddia edildi         
21:30
Eda Taşpınar, Çukur dizisinin oyuncusu Çağrı Atakan'ı kavga olayı sonrası terk etti Eda Taşpınar, Çukur dizisinin oyuncusu Çağrı Atakan'ı kavga olayı sonrası terk etti         
21:00
Doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı Doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı         
20:38
Komşusu, büfeciyi dükkanında defalarca bıçaklayarak yaraladı! Dehşet anları kamerada Komşusu, büfeciyi dükkanında defalarca bıçaklayarak yaraladı! Dehşet anları kamerada         
19:00
Mide bulandıran iddia: 3 yaşındaki çocuk cinsel istismar sonucu öldü Mide bulandıran iddia: 3 yaşındaki çocuk cinsel istismar sonucu öldü         
18:59
Aynur Aydın, cesur hamam pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu Aynur Aydın, cesur hamam pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu         
18:56
Pınar Gültekin'i vahşice öldüren katilin ifadesi Pınar Gültekin'i vahşice öldüren katilin ifadesi "pes" dedirtti: Bana çıplak videolarını gönderiyordu         
16:47
Pakistan'da 2.28 cm'lik genç görenleri hayrete düşürüyor Pakistan'da 2.28 cm'lik genç görenleri hayrete düşürüyor         
16:16
Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu         
11:57
Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma         
11:04
Türkiye'nin Davos'u olarak bilinen Samsun'un Ayvacık ilçesi, muhteşem doğa güzelliğiyle büyülüyor Türkiye'nin Davos'u olarak bilinen Samsun'un Ayvacık ilçesi, muhteşem doğa güzelliğiyle büyülüyor         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2020 09:34:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mardin Valisi Demirtaş, sağlık çalışanları ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei