Mardin ve Batman\'da Gıyabi Cenaze Namazı

Mardin ve Batman'da Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının sözcüsü Ebu Ubeyde ile şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında vatandaşlar, Şakir Nuhoğlu Camisi'nde bir araya geldi.

Vatandaşlar, cuma namazının ardından Ebu Ubeyde ile bütün şehitler için dua etti, gıyabi cenaze namazı kıldı.

Emekli imam hatip Hasan Yenigün dua okudu.

Batman

Batman'da sivil toplum kuruluşları öncülüğünde vatandaşlar, Seyyit Hüsnü Genç Camisi'nde bir araya geldi.

Cuma namazının ardından, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler ile İzzeddin el-Kassam Tugaylarının sözcüsü Ebu Ubeyde için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Program, okunan duayla sona erdi.