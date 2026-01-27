Mardinli Uçurtma Sanatçısı Doha'da Göz Doldurdu - Son Dakika
Mardinli Uçurtma Sanatçısı Doha'da Göz Doldurdu

27.01.2026 11:29
Zahit Mungan, Şahmeran ve Melek Tavus temalı uçurtmalarıyla Doha Uçurtma Festivali'nde dikkat çekti.

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardinli uçurtma sanatçısı Zahit Mungan, 4. Uluslararası Katar Doha Uçurtma Festivali'nde Şahmeran ve Melek Tavus temalı uçurtmalarıyla büyük ilgi gördü.

4. Uluslararası Katar Doha Uçurtma Festivali'ne Mardin'den katılan uçurtma sanatçısı Zahit Mungan, Şahmeran ve Melek Tavus temalı uçurtmalarıyla festivale damgasını vurdu. Festival alanında açıklama yapan Mungan şöyle konuştu:

"Mardin'de uçurtma bir gelenektir. Mardin'e ne zaman gelirseniz gelin, gökyüzünde mutlaka bir uçurtma görürsünüz. Bu da benim ilham kaynağım. Yurt dışında festivallere davet ediliyorum; şu ana kadar 30 ülke gezdim. Her sene Katar Doha'da Uluslararası Uçurtma Festivali düzenleniyor. Burada olmaktan gurur duyuyoruz. Türkiye'yi bütün dünyada temsil ediyoruz. Mardin'deki daha çok kültürel değerleri, objeleri, hikayeleri uçurtmalarıma yansıtıyorum. Bunlardan bir tanesi Şahmeran. Melek Tavus kuşuyla dünya birincisi oldum. Uçurtmalarım çok büyük ilgi görüyor. Çünkü daha çok ben Mardin'in kültürünü yansıttığımdan dolayı, eşi benzeri olmuyor uçurtmalarımın. Hepsi büyük emekle, aylarca süren çalışmalarla yaptığım uçurtmalar."

Mungan, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada da "Uçurtma festivali için Katar çok uygun. Rüzgarımız hiç eksik olmadı. Özellikle benim uçurtmalarım çok farklıydı diğer ülkelere göre. Şahmeran uçurtmasını, Mardin'in bir mitolojik hikayesi olduğu için herkes merak etti. Bütün dünyada uçurtmalarımı uçurmaya devam edeceğim. Genellikle çok güzel tepkiler geldi. Çünkü insanların bilmediği bir mitolojiyi, orada hikayesini anlattık, bilgilendirdik insanları. Hem Türkiye'yi hem Mardin'i temsil ettim" dedi.

Kaynak: ANKA

