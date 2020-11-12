Mareşal Fevzi Çakmak'ın mahallesindeki büstünü gönüllü boyadı - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde boyacılık yapan Sinan Bülbül, mahallesinde 50 yıl önce yapılan Mareşal Fevzi Çakmak'ın büstünü gönüllü olarak boyadı.

İslahiye ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde oturan ve 20 yıldır boyacılık yapan Sinan Bülbül, 1970 yılında yapılan ve hava koşulları nedeniyle boyası silinen Mareşal Fevzi Çakmak'ın büstünü gönüllü olarak boyadı, silinen yazıları ise yeniden yazdı.

Mahallede gelip geçerken boyaları silinen büstü atıl gibi görünce gönlünün razı olmadığını belirten Bülbül, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Memleketime ismini bağışladığı için çalışmadığım bir boş günde boyamaya karar verdim. ve giderek boyasını aldım. Malzemelerimi getirdim ve boyadım." dedi.

Bülbül, vatana hizmet eden ve mahalleye ismi verilen Fevzi Çakmak Paşa için bu işi yapmanın kendisi için onur verici olduğunu kaydetti.

Mahalle sakinlerinden 70 yaşındaki Muharrem Mete ise "Mareşal Fevzi Çakmak Paşa o dönemde demiryoluyla gelip geçerken burasının ismini soruyor. 'Keller' cevabını alınca ismi benimsemediğinden buraya kendi ismini veriyor. Fevzi Çakmak'ın isminden dolayı buraya dönemin belediye başkanı tarafından Fevzi Çakmak Paşa'nın büstü yapılıyor. Bununla da gurur duyuyoruz. Herkes de saygı gösteriyor." ifadesini kullandı.

Mahalle muhtarı Ömer Yıldız da mahalleye kendi ismini veren Fevzi Çakmak Paşa ile gurur duyduklarını kaydetti.