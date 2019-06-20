Maresen Otomotiv, yeni satış ve servis noktasını hizmete açtı
43 dakika önce
Bursa ve çevresinde otomotiv sektöründeki pek çok ürün grubunda hizmet sunan Pirelli'nin yetkili satıcısı Maresen Otomotiv, ileri teknolojilerle donattığı satış ve servis noktasını Bursa Nilüfer'de hizmete açtı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:23
ve çevresinde otomotiv sektöründeki pek çok ürün grubunda hizmet sunan Pirelli
'nin yetkili satıcısı Maresen Otomotiv, ileri teknolojilerle donattığı satış ve servis noktasını Bursa Nilüfer
'de hizmete açtı.
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