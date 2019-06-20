Son Dakika Haberleri: Maresen Otomotiv, yeni satış ve servis noktasını hizmete açtı
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Maresen Otomotiv, yeni satış ve servis noktasını hizmete açtı

43 dakika önce

Bursa ve çevresinde otomotiv sektöründeki pek çok ürün grubunda hizmet sunan Pirelli'nin yetkili satıcısı Maresen Otomotiv, ileri teknolojilerle donattığı satış ve servis noktasını Bursa Nilüfer'de hizmete açtı.

Maresen Otomotiv, yeni satış ve servis noktasını hizmete açtı , System.String[]
Bursa ve çevresinde otomotiv sektöründeki pek çok ürün grubunda hizmet sunan Pirelli'nin yetkili satıcısı Maresen Otomotiv, ileri teknolojilerle donattığı satış ve servis noktasını Bursa Nilüfer'de hizmete açtı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:23 
Bursa, Pirelli, Bursa Nilüfer, Ekonomi
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