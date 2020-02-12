Mark Cavendish: “Kazanmayı çok özledim, bunun için bisiklete biniyorum”

30 kez Tour de France, 15 kez Giro d’Italia, üç kez Vuelta etap galibiyeti, Milano-Sanremo zaferi, dünya şampiyonluğu... 34 yaşındaki Mark Cavendish, kariyerinde şu ana dek başardıklatıyla, bisiklet tarihinin en özel sprinterlerinden biri oldu. Ancak son üç yıldaki hastalıklar ve sakatlıklar, Cavendish’i alışık olduğu zaferlerden alıkoymuştu.

2016 sezonunun başından bu yana Güney Afrika menşeili takım Dimension Data forması giyen Cavendish, dört yıllık maceranın ardından geçtiğimiz sezon sonunda Bahrain- McLaren takımına katıldı.

Cavandish, geçtiğimiz hafta düzenlenen Suudi Arabistan Turu’na katılmış ve takım arkadaşı Phil Bauhaus’un iki etap ve genel klasman galibiyeti yaşamasına yardımcı olmuştu. Eurosport’a konuşan başarılı sprinter, yeni takımında çok mutlu olduğunu söylüyor ve başarılar kazanmaya yeniden başlayabileceğini düşünüyor.

Bahrain takımıyla McLaren markasının iş birliği, Cavendish’e göre çok olumlu bir gelişme.

“Bahrain, dışarıdan bakıldığında yalnızca üç yıl önce kurulmuş bir takım. Ancak tüm spor branşlarında en büyük takımlardan biri olmak amacıyla büyüyor.”

Takımda yaşı ilerlemiş sporcuların çokluğuyla ilgili soruya, yine olumlu bir pencereden bakarak cevap vermeyi tercih ediyor Cavendish: “Takımda birçok yaşlı adam olduğunu söyleyebilirsiniz. Ama biz ‘tecrübeli’ sıfatını kullanmayı tercih ediyoruz. Bazılarımız daha önce bazı takımlarda beraber yarışmıştık. Bazılarımız ise farklı takımlardaydık ve büyük bir rekabet içindeydik. Takımda gerek bisiklet üzerinde gerekse antrenman dışında mükemmel bir ortam var.”

Son yıllarda yeni başarılar yaşamaya hasret kalan sprinter, yeni takımıyla bu özlemi dindirebileceğini düşünüyor: “En iyi bildiğim şey, kazanan bir takımın parçası olmak. Hastalıklar ve diğer sorunlar, benden kaynaklanan problemler değildi. Kazanmayı son yıllarda çok özledim, kazanmak için bisiklete biniyorum.”

Cavendish, son olarak toplu sprint finişlerinin günden güne daha zor hâle gelmesi hakkında fikirlerini paylaştı: “Sprint, bisikletin en zorlu safhası hâline geliyor. Dünyanın her yerinde birçok yetenekli sprinter var artık. Ancak yarışlarda sprint finişlerinin sayısı azalma eğiliminde. Bu durum, tüm yol bisikletçilerinin zararına olur.”