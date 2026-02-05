Markale Katliamı'nda 68 Sivil İçin Anma Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Markale Katliamı'nda 68 Sivil İçin Anma Töreni

Markale Katliamı\'nda 68 Sivil İçin Anma Töreni
05.02.2026 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bosna Hersek'te 5 Şubat 1994'teki Markale pazar saldırısında hayatını kaybedenler anıldı.

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta, Sırp Cumhuriyeti ordusunun başkent Saraybosna'daki Markale pazar yerine düzenlediği havan topu saldırısında, hayatını kaybeden 68 sivil için katliamın 32. yılında anma töreni düzenlendi.

Sırp askerlerinin 5 Şubat 1994'teki saldırısının 32. yıl dönümünde Markale pazar yerinde düzenlenen törene, hayatını kaybedenlerin yakınları ve saldırıdan kurtulanların yanı sıra bakanlar, bürokratlar, büyükelçiler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Denis Becirovic ve Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt de hazır bulundu.

Bosna Hersek milli marşının okunmasıyla başlayan törende, hayatını kaybedenlerin isimlerinin okunmasının ardından dua edildi.

Saldırıda yaralanan Hasan Banda, gazetecilere yaptığı açıklamada, pazara ailesi için yiyecek bir şeyler almak için geldiğini ve atılan bombayla yaralandığını söyledi.

O güne dair hatıralarının kendisi için son derece ağır olduğunu dile getiren Banda, "Asla unutulmayacak büyük bir katliamdı." dedi.

Patlama anına tanık olan Duran Donko ise saldırı nedeniyle pazar yerinin kana bulandığını belirterek "Kan tramvay hattına doğru bir dere gibi akıyordu. Vücut parçaları toplanıyordu, yaralılar araçlara bindiriliyordu. Bunlar asla silinmeyecek görüntüler, bu çok korkunçtu." diye konuştu.

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt de yaşananların siyasi ve toplumsal tartışmalarda daima hatırlanması ve savaş sırasında yaşananların unutulmaması gerektiğini ifade ederek, bu hafıza üzerine daha iyi bir gelecek inşa edilmesi ve benzer trajedilerin bir daha asla yaşanmaması için ortak sorumlulukla hareket edilmesinin önem taşıdığını vurguladı.

Tören, katliamda hayatını kaybedenler için pazar yerindeki anıta çiçek bırakılmasının ardından sona erdi.

Pazar yerinde yapılan iki katliam

Markale pazar yerinde 68 kişinin hayatını kaybettiği ve 144 kişinin yaralandığı ilk katliam, 5 Şubat 1994'te yaşanmıştı.

Sırp askerlerinin 28 Ağustos 1995'te aynı yerde yaptığı ikinci katliamda ise 43 sivil hayatını kaybetmiş, 84 sivil yaralanmıştı.

Bosna Hersek'teki savaşta 44 ay boyunca kuşatma altında tutulan Saraybosna'da 1601'i çocuk, 11 bin 541 kişi öldürülmüştü.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Markale Katliamı'nda 68 Sivil İçin Anma Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın tehdidini göremezden geldi: Sonuna kadar sürdüreceğim Trump'ın tehdidini göremezden geldi: Sonuna kadar sürdüreceğim
Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı
Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış Rakam dudak uçuklatır Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış! Rakam dudak uçuklatır
Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı
Profesörden Marmara depremi uyarısı: 10 ili etkileyecek Profesörden Marmara depremi uyarısı: 10 ili etkileyecek
Epstein bağlantısı Prens Andrew’i sarayından etti, çiftlik evine taşındı Epstein bağlantısı Prens Andrew'i sarayından etti, çiftlik evine taşındı

17:14
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
17:11
Elazığ’da kanlı kavga: Başkomiser tutuklandı
Elazığ'da kanlı kavga: Başkomiser tutuklandı
16:56
Tarkan’la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
Tarkan'la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
16:27
Arda’yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
Arda'yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
16:20
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 17:54:32. #7.11#
SON DAKİKA: Markale Katliamı'nda 68 Sivil İçin Anma Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.