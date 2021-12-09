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Markete giren maskeli hırsızlar, rehin aldıkları kasiyeri bıçakladı - Son Dakika

Markete giren maskeli hırsızlar, rehin aldıkları kasiyeri bıçakladı

09.12.2021 23:14

Avcılar'da bir markete giren kar maskeli hırsızlar, kasiyeri rehin alarak marketin kasasını soymaya çalıştı.

Avcılar'da bir markete giren kar maskeli hırsızlar, kasiyeri rehin alarak marketin kasasını soymaya çalıştı. Hırsızlar, rehin aldıkları kasiyeri yaşanan arbede sırasında bıçakladı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan bir marketin kapanış saatine az bir süre kala, kar maskeli 3 hırsız markete girdi. Kasayı soymak isteyen hırsızlar önce market çalışanlarını rehin aldı. O sırada duruma müdahale etmeye kasiyer, hırsızlar tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kasiyer, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde güvenlik önlemi alarak kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

"MARKET ÇALIŞANLARINI ESİR TUTTULAR. KASİYERİ BIÇAKLADILAR"

Olayın yaşandığı cadde üzerinde oturan İsmail Turan, "3 kişi bıçakla içeri girmişler. Siyah maskeli ve siyah giyinmişler. Hırsızlık yapmaya çalışmışlar. Kasiyer buna karşı gelince, tekme tokat dövmüşler. Bıçakla kasiyeri yaralamışlar. İçeride birkaç tane daha kasiyer vardı. Bayan ve erkek kasiyer de vardı. Onları esir tutmuşlar. Kız tek başına müdahale etmeye çalışınca, kızı yaralamışlar" dedi.

(Ensar Kıranlıoğlu/İHA)

Markete giren maskeli hırsızlar, rehin aldıkları kasiyeri bıçakladı
Markete giren maskeli hırsızlar, rehin aldıkları kasiyeri bıçakladı
Markete giren maskeli hırsızlar, rehin aldıkları kasiyeri bıçakladı
Markete giren maskeli hırsızlar, rehin aldıkları kasiyeri bıçakladı
Markete giren maskeli hırsızlar, rehin aldıkları kasiyeri bıçakladı
Markete giren maskeli hırsızlar, rehin aldıkları kasiyeri bıçakladı
Markete giren maskeli hırsızlar, rehin aldıkları kasiyeri bıçakladı
Markete giren maskeli hırsızlar, rehin aldıkları kasiyeri bıçakladı
Markete giren maskeli hırsızlar, rehin aldıkları kasiyeri bıçakladı

Yeşilkent Mahallesi, Avcılar, Market, kar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Markete giren maskeli hırsızlar, rehin aldıkları kasiyeri bıçakladı - Son Dakika


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