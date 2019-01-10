Son Dakika Haberleri: Marketi Soymaya Kalkışan 2 Şüpheli, Kovalamacayla Yakalandı

Marketi Soymaya Kalkışan 2 Şüpheli, Kovalamacayla Yakalandı

54 dakika önce

ADANA'da bir marketler zincirinin şubesini soymaya çalışan 2 şüpheli, polisin kovalamacasıyla yakalandı.

Marketi Soymaya Kalkışan 2 Şüpheli, Kovalamacayla Yakalandı, System.String[]
ADANA'da bir marketler zincirinin şubesini soymaya çalışan 2 şüpheli, polisin kovalamacasıyla yakalandı. 

Olay, gece yarısı merkez Yüreğir ilçesi Orhan Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvarda devriye görevi yapan polis ekibi, iki kişinin bir marketler zincirinin şubesinin camını kırıp, içeri girmeye çalıştığını fark etti. Teslim olmaları konusunda uyarıda bulunulan şüpheliler, kaçınca kovalamaca başladı. Ara sokaklara doğru kaçan şüpheliler, kısa sürede yakalanıp, Akıncılar Polis Merkezi'ne götürüldü. Camı kırarken yaralanan şüpheliye, polis merkezine çağrılan ambulansta müdahale edildi.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:17 Kaynak: DHA

Yüreğir, Polis, Adana, Güncel
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