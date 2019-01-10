Marketi Soymaya Kalkışan 2 Şüpheli, Kovalamacayla Yakalandı
54 dakika önce
ADANA'da bir marketler zincirinin şubesini soymaya çalışan 2 şüpheli, polisin kovalamacasıyla yakalandı.
ADANA'da bir marketler zincirinin şubesini soymaya çalışan 2 şüpheli, polisin kovalamacasıyla yakalandı.
Olay, gece yarısı merkez Yüreğir
ilçesi Orhan Kemal
Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvarda devriye görevi yapan polis ekibi, iki kişinin bir marketler zincirinin şubesinin camını kırıp, içeri girmeye çalıştığını fark etti. Teslim olmaları konusunda uyarıda bulunulan şüpheliler, kaçınca kovalamaca başladı. Ara sokaklara doğru kaçan şüpheliler, kısa sürede yakalanıp, Akıncılar Polis
Merkezi'ne götürüldü. Camı kırarken yaralanan şüpheliye, polis merkezine çağrılan ambulansta müdahale edildi.
- Adana
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:17 Kaynak: DHA
ABD Polisi, 3 Saat Boyunca Kapı Zilini Yalayan Adamı Arıyor
İngiliz Polisi, Nişanlısını Rehin Alan Genci Kalbinden Vurdu! Olay Anı Kamerada
Cezaevinden İzne Çıkan Hükümlü, Mahalleyi Birbirine Kattı
Elektrikler Kesilince Mum Yakıp Uyuyakalan Yaşlı Kadın, Evinin Yanışını Gözyaşlarıyla İzledi