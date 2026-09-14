Sadece 3 ay kaldı! Marketlerde bu ürünlerin satılması yasaklanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sadece 3 ay kaldı! Marketlerde bu ürünlerin satılması yasaklanacak

Sadece 3 ay kaldı! Marketlerde bu ürünlerin satılması yasaklanacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığının yeni düzenlemesiyle gıdalarda domuz ve böcek kaynaklı aroma vericilerin kullanımı tamamen yasaklandı. Ayrıca 10 aroma maddesinin kullanımı 31 Aralık 2026'dan itibaren durdurulacak, etiketlerde "doğal" ifadesinin kullanılabilmesi için ise yüzde 95 şartı aranacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdalarda kullanılan aroma vericilere ilişkin kuralları yeniden düzenledi. Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanan yeni yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 2011 tarihli eski düzenleme yürürlükten kaldırıldı.

Yeni mevzuat kapsamında, aroma vericiler ile aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenlerinin kullanımında tüketici sağlığının korunması ve tüketicinin yanıltılmaması esas alınacak.

DOMUZ VE BÖCEK KAYNAKLI BİLEŞENLERE YASAK

Düzenlemenin dikkat çeken maddelerinden biri domuz ve böcek kaynaklı bileşenlere ilişkin oldu. Domuz ve böcek kaynaklı aroma vericiler, aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri ile bunların üretiminde kullanılan kaynak materyallerin gıda ürünlerinde kullanılmasına izin verilmeyecek.

Yönetmeliğe uygun olmayan aroma maddeleri ile bu maddeleri içeren gıdalar da piyasaya arz edilemeyecek.

10 AROMA MADDESİNE KADEMELİ YASAK

Yönetmelikle belirlenen 10 aroma maddesi için de kademeli yasaklama takvimi oluşturuldu. FL 04.029, FL 05.100, FL 05.175, FL 05.222, FL 15.029, FL 15.030, FL 15.060, FL 15.119, FL 15.130 ve FL 15.131 kodlu maddelerin 31 Aralık 2026'dan itibaren piyasaya arzı, gıda üretiminde kullanımı ve ithalatı durdurulacak.

FL 05.062 ve FL 05.099 kodlu iki aroma maddesinin kullanımı ise yalnızca belirlenen gıda kategorileriyle sınırlandırıldı.

ETİKETTE "DOĞAL" YAZMAK İÇİN YÜZDE 95 ŞARTI

Yeni yönetmelikle gıda etiketlerinde kullanılan "doğal" ifadesine ilişkin kriterler de netleştirildi. Bir aroma vericinin etiketinde "doğal" ifadesinin kullanılabilmesi için aroma bileşenlerinin ağırlıkça en az yüzde 95'inin etikette belirtilen kaynaktan elde edilmesi gerekecek.

İŞLETMELERE 31 ARALIK'A KADAR SÜRE

Gıda işletmelerine yeni düzenlemelere uyum sağlayabilmeleri için 31 Aralık 2026'ya kadar geçiş süresi verildi. Bu tarihten önce üretilen veya piyasaya sunulan ve yeni hükümlere uygun olmayan ürünler ise raf ömürleri sona erene kadar piyasada bulunabilecek.

Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Market Sadece 3 ay kaldı! Marketlerde bu ürünlerin satılması yasaklanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yemen’de hükümet güçleri: Husilere ait hedefler vuruldu, 5 İHA düşürüldü Yemen'de hükümet güçleri: Husilere ait hedefler vuruldu, 5 İHA düşürüldü
Evlenecek gençlere yüzde 40’a varan indirim desteği Projeye katılan firma sayısı arttı Evlenecek gençlere yüzde 40'a varan indirim desteği! Projeye katılan firma sayısı arttı
İstanbul’da korkunç kaza Lüks otomobil hurdaya döndü, sürücü ağır yaralı İstanbul'da korkunç kaza! Lüks otomobil hurdaya döndü, sürücü ağır yaralı
Fındık hasadından dönerken ayağı kayıp bahçeye yuvarlanan kadın öldü Fındık hasadından dönerken ayağı kayıp bahçeye yuvarlanan kadın öldü
Yer Taksim Baskın yapılan gece kulüplerinden uyuşturucu fışkırdı Yer Taksim! Baskın yapılan gece kulüplerinden uyuşturucu fışkırdı
Dünyanın en büyüklerindendi Türk sanayisinin devi kapılarını kapattı Dünyanın en büyüklerindendi! Türk sanayisinin devi kapılarını kapattı
Yatırımcıları yanıltan hesaplara soruşturma Jandarmaya talimat verildi Yatırımcıları yanıltan hesaplara soruşturma! Jandarmaya talimat verildi
Kumluca’daki orman yangınında zeytin bahçesi sahibi tutuklandı Kumluca'daki orman yangınında zeytin bahçesi sahibi tutuklandı

10:19
Bursaspor tribünlerinde tüyleri diken diken eden anlar Gökhan Kırdar’la “Cendere“ şovu
Bursaspor tribünlerinde tüyleri diken diken eden anlar! Gökhan Kırdar'la "Cendere" şovu
09:38
Galatasaray’ın iptal edilen golünde karar doğru mu Ünlü yorumcuların hepsi aynı şeyi söyledi
Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Ünlü yorumcuların hepsi aynı şeyi söyledi
09:23
Düğün başına 30 bin TL Atatürk’e benzediği iddia edilen adama tepki yağdı
Düğün başına 30 bin TL! Atatürk'e benzediği iddia edilen adama tepki yağdı
09:17
Ülke genelinde “Sokaklar Güvende“ operasyonu 2 bin 447 şüpheliye adli işlem yapıldı
Ülke genelinde "Sokaklar Güvende" operasyonu! 2 bin 447 şüpheliye adli işlem yapıldı
09:07
Kurtlar Vadisi ile Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünde dikkat çeken benzerlikler
Kurtlar Vadisi ile Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde dikkat çeken benzerlikler
09:04
Ve Trabzonspor hocasını buldu Galatasaray derbisine yetişecek
Ve Trabzonspor hocasını buldu! Galatasaray derbisine yetişecek
09:01
Adanalı’nın Maraz Ali’sinden yıllar sonra sürpriz
Adanalı'nın Maraz Ali'sinden yıllar sonra sürpriz
07:44
Husilerin hamlesi sonrası düğmeye bastılar Yemen alev alev yanıyor
Husilerin hamlesi sonrası düğmeye bastılar! Yemen alev alev yanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 10:28:40. #.0.2#
SON DAKİKA: Sadece 3 ay kaldı! Marketlerde bu ürünlerin satılması yasaklanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement