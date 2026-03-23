Markette dehşet: 19 yaşındaki müşteri böyle öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Markette dehşet: 19 yaşındaki müşteri böyle öldürüldü

Haberin Videosunu İzleyin
Markette dehşet: 19 yaşındaki müşteri böyle öldürüldü
23.03.2026 14:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Markette dehşet: 19 yaşındaki müşteri böyle öldürüldü
Haber Videosu

Antalya'da markette çıkan tartışmada market sahibinin oğlu, 19 yaşındaki müşteriyi silahla öldürdü; şüphelinin 3.87 promil alkollü olduğu belirlendi.

Antalya'da bir markette çıkan tartışma kanlı bitti. Market sahibinin oğlu, tartıştığı 19 yaşındaki müşteriyi tabancayla vurarak öldürdü.

TARTIŞMA SİLAHLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Antalya'da bir markette meydana geldi. İddiaya göre market sahibinin oğlu ile 19 yaşındaki müşteri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında şüpheli, yanında bulunan tabancayla müşteriye ateş etti. Ağır yaralanan genç, olay yerinde hayatını kaybetti.

3.87 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Olayın ardından gözaltına alınan şüphelinin yapılan kontrollerde 3.87 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Güvenlik, Antalya, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güvenlik Markette dehşet: 19 yaşındaki müşteri böyle öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 14:50:28. #7.12#
SON DAKİKA: Markette dehşet: 19 yaşındaki müşteri böyle öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.