Markette dehşet: 19 yaşındaki müşteri böyle öldürüldü

Antalya'da bir markette çıkan tartışma kanlı bitti. Market sahibinin oğlu, tartıştığı 19 yaşındaki müşteriyi tabancayla vurarak öldürdü.

TARTIŞMA SİLAHLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Antalya'da bir markette meydana geldi. İddiaya göre market sahibinin oğlu ile 19 yaşındaki müşteri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında şüpheli, yanında bulunan tabancayla müşteriye ateş etti. Ağır yaralanan genç, olay yerinde hayatını kaybetti.

3.87 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Olayın ardından gözaltına alınan şüphelinin yapılan kontrollerde 3.87 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.