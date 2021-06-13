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Markette, dünürlerine ateş açtı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Markette, dünürlerine ateş açtı: 1 ölü, 5 yaralı

13.06.2021 16:02

Markette karşılaştığı dünürleriyle tartışmaya başlayan Konya'daki bir şahıs tartışmanın büyümesiyle birlikte, belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı. Saldırı sebebiyle market sahibi hayatını kaybederken, yaralanan 5 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Dün akşam saatlerinde Cihanbeyli ilçesi Karabağ Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Orhan Ç., aralarında husumet bulunan dünürleriyle bir markette karşılaşınca aralarında tartışma çıktı.

6 KİŞİ YARALANDI

Tartışmanın büyümesi üzerine Orhan Ç., belinden çıkardığı tabancayla market içine ateş açtı. Açılan ateş sonucu marketin sahibi Gökhan Aydoğan ile 5 kişi yaralandı. Ağır yaralanan Gökhan Aydoğan olay yerinde hayatını kaybetti.

Markette, dünürlerine ateş açtı: 1 ölü, 5 yaralı

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Orhan Ç.'nin yaraladığı dünür olduğu 5 kişi ise ambulanslarla Cihanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan Orhan Ç., jandarmanın takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Dünürlerine markette ateş açtı: 1 ölü, 5 yaralı
Markette, dünürlerine ateş açtı: 1 ölü, 5 yaralı
Markette, dünürlerine ateş açtı: 1 ölü, 5 yaralı

Aydoğan, Market, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Markette, dünürlerine ateş açtı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika


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