MARKETTE KAÇAK SİGARA, UYUŞTURUCU HAP VE İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde jandarma ekipleri bir markettte yaklaşık 7 milyon lira değerinde, kaçak sigara, tütün, uyuşturucu, ilaç ele geçirdi.

Kepez ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Jandarma ekipleri çalışma başlattı. Suriye uyruklu M.E.O.'nun marketinde uyuşturucu madde ve kaçak sigara satıldığı bilgisi alınan jandarma ekipleri harekete geçti. Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timleri, KOM Şube Müdürlüğü ve Kepez Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri M.E.O.'nun marketinde ve evinde arama yaptı.

Aramada piyasa değeri yaklaşık 7 milyon lira olan 66 sentetik uyuşturucu hap, 1126 paket kaçak sigara, 682 kutu reçetesiz ilaç, 6 bin 20 sigara tütünü doldurulmuş makaron, 70 bin boş makaron, 120 kilogram kıyılmış açıkta nargile ve sigara tütünü ele geçirildi.

Jandarma market sahibini gözaltına aldı.