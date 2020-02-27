Markette karşılaştığı kişiyi, eşi ve çocuğunun gözü önünde bıçakladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Markette karşılaştığı kişiyi, eşi ve çocuğunun gözü önünde bıçakladı - Son Dakika

Markette karşılaştığı kişiyi, eşi ve çocuğunun gözü önünde bıçakladı

6 saat önce

Markette karşılaştığı kişiyi, eşi ve çocuğunun gözü önünde bıçakladıSAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, Iraklı C.S.M., markette karşılaştığı vatandaşı Khalid D.M.'yi (32) eşi ve çocuğunun yanında boğazından bıçaklayarak yaraladı.

Markette karşılaştığı kişiyi, eşi ve çocuğunun gözü önünde bıçakladı

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, Iraklı C.S.M., markette karşılaştığı vatandaşı Khalid D.M.'yi (32) eşi ve çocuğunun yanında boğazından bıçaklayarak yaraladı. Khalid D.M. tedaviye alınırken, C.S.M. ise gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yıldız Mahallesi Eski Kazımpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Markette karşılaşan Khalid D.M. ile C.S.M., iddiaya göre tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.S.M., Khalid D.M.'yi eşi ve çocuğunun yanında bıçakla saldırdı. boğazına isabet eden bıçak darbesiyle yaralanan Khalid D.M. olay yerinden kaçarak kurtulurken, C.S.M. ise kayıplara karıştı.

Yol kenarındaki bir taksici tarafından alınarak özel hastaneye götürülen Khalid D.M., tedaviye alındı. Olayın ardından kaçan C.S.M. ise polis ekiplerince 15 dakika içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Markette karşılaştığı kişiyi, eşi ve çocuğunun gözü önünde bıçakladı

Serdivan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:21 Kaynak: DHA
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