Markette satılan yengeç, paketin içinde canlandı

En fazla deniz ürününün tüketildiği ülkelerin başında gelen Çin'de kaydedilen bir görüntü büyük şaşkınlık yarattı. Markete alışveriş yapmak için giden bir vatandaş, yengeçlerin bulunduğu dolabın başına geldi. O esnada paket içerisinde kendisini satın alacak müşterisini bekleyen yengeçlerden biri aniden hareket etmeye başladı.

O anları ölümsüzleştirmek isteyen vatandaş, cep telefonunu çıkararak yaşadığı bu enteresan olayı ölümsüzleştirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi.