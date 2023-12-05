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Markette satılan yengeç, paketin içinde canlandı - Son Dakika

Markette satılan yengeç, paketin içinde canlandı

Çin'de paket içerisinde markette satışa sunulan yengeçler biri canlandı. O ana ilişkin görüntüler tesadüfen ürünleri inceleyen bir müşteri tarafından saniye saniye kaydedildi.

05.12.2023 - 14:52,  Güncelleme: 14:56
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En fazla deniz ürününün tüketildiği ülkelerin başında gelen Çin'de kaydedilen bir görüntü büyük şaşkınlık yarattı. Markete alışveriş yapmak için giden bir vatandaş, yengeçlerin bulunduğu dolabın başına geldi. O esnada paket içerisinde kendisini satın alacak müşterisini bekleyen yengeçlerden biri aniden hareket etmeye başladı.

O anları ölümsüzleştirmek isteyen vatandaş, cep telefonunu çıkararak yaşadığı bu enteresan olayı ölümsüzleştirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hayvanlar, Yaşam, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Markette satılan yengeç, paketin içinde canlandı - Son Dakika
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