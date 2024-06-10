Antalya'dan 25 ülkeye ''bombus arısı'' ihracatı - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya'dan 25 ülkeye ''bombus arısı'' ihracatı

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Antalya'da üretimine başlanan bombus arıları, ilaçsız meyve sebze yetiştiriciliğinde büyük rol oynuyor. Yılın ilk 3 ayında 85 bin koloni, 110 bin kraliçe bombus arısı ihraç edilerek 2 milyon eurodan fazla gelir sağlandı. Azerbaycan, Belçika ve İran başta olmak üzere 25 ülkeye ihracat yapıldı. Üreticilerin bombus arılarına olan ilgisi hız kesmeden devam ediyor. Özellikle domatesin tozlaşmasında kullanılan bombus arıları, üreticiye büyük katkı sağlıyor.

10.06.2024 15:42  Güncelleme: 15:55
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Önceki yıllarda ithal edilirken Antalya'da üretimine başlanan ve kısa sürede ihraç da edilmeye başlanan "kanatlı tarım işçisi bombus arıları", ilaçsız meyve sebze yetiştiriciliğinde büyük rol oynuyor. Yılın ilk 3 ayında 85 bin koloni, 110 bin kraliçe bombus arısı ihraç edilerek 2 milyon eurodan fazla gelir sağlandı. Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Dr. Safinaz Arslan, Azerbaycan, Belçika ve İran başta olmak üzere 25 ülkeye ihracat yapıldığını söyledi.

Antalya'da örtü altı üretimde tozlaşma için faydalanılan bombus arıları, üreticiye büyük katkı sağlıyor. Özellikle domatesin tozlaşmasında kullanılan ve önceki yıllarda ithal edilen bombus arıları, bugünlerde ihraç edilecek duruma geldi.

Antalya'dan 25 ülkeye 'bombus arısı' ihracatı

MİKROSKOPLARLA İNCELENİYOR

Antalya'daki firmalar hem iç piyasaya hem yurt dışına koloniler halinde sundukları bombus arılarıyla ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. Arılar, yavruyken yerleştirildikleri kutularda özenle bakılıyor. Her anları yakından takip edilen bombus arıları, mikroskoplarla inceleniyor.

PCR testleri de yapılan arıların moleküler düzeyde bir sorunu olup olmadığına dikkat ediliyor. Yetişkinlik aşamasına gelen kraliçe arıların da içinde olduğu koloniler, istenilen sayıda satılarak seralara yerleştiriliyor.

Antalya'dan 25 ülkeye 'bombus arısı' ihracatı

3 AYDA 110 BİN KRALİÇE, 85 BİN KOLONİ İHRAÇ EDİLDİ

Antalya'da 5 firma bombus arısı üreterek üreticilere sunuyor. Önceki yıllarda ithal edilen bombus arıları, artık Türkiye'de, özellikle Antalya'da üretilerek hem iç piyasanın ihtiyacını karşılıyor hem de ihraç ediliyor. İhracat rakamları da gün geçtikçe artıyor. 2021 yılında yaklaşık 600 bin koloni bombus arısı ve 1 milyona yakın kraliçe arı üretilen kentte, aynı yıl 66 bin koloni ihraç edildi. Yaklaşık 1 milyon 700 bin euro ihracat geliri elde edildi. 2024 yılına gelindiğinde ise hem ihracat rakamlarında hem de elde edilen döviz gelirinde artış gözlendi.

Antalya'dan 25 ülkeye 'bombus arısı' ihracatı

"2 MİLYON EURO DA GELİR ELDE EDİLDİ"

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Dr. Safinaz Arslan, Azerbaycan, Belçika ve İran başta olmak üzere 25 ülkeye ihracat yapıldığını söyledi. Arslan, "2023 yılında 106 bin koloni bombus arısı, 92 bin kraliçe bombus arısı ihracatı yaptık. 3 milyon euro gelir elde edildi. 2024 yılı ilk 3 ayında 85 bin koloni bombus arısı, 110 bin kraliçe bombus arısı ihracatı yaparak geçen yıla göre artışa geçtik. 2 milyon euro da gelir elde edildi" dedi.

Antalya'daki bir firmanın genel müdürü Yağız Süzen, bombus arılarının sürekli çalışma odaklı olduğunu, bal arılarına göre dar alanlarda daha verimli olduklarını söyledi. Yavruları için polenleri topladıklarını, bu sayede tozlaşmaya katkı sağladıklarını ifade eden Süzen, "Biz onlara tam anlamıyla 'kanatlı tarım işçisi' diyoruz.

Talep çok yoğun. Üreticilerimiz bombus arılarından yüzde 98 oranında faydalanmakta. Türkiye olarak ciddi oranda da ihracatımız var. Üretimimizin 3'te 1'ini ihraç ediyoruz. Rusya, Azerbaycan, Türki Cumhuriyetler, Körfez ülkelerinin çoğuna gönderiyoruz. Üreticinin bombus arısına ilgisi hız kesmeden devam ediyor" diye konuştu.

Antalya\'dan 25 ülkeye \'\'bombus arısı\'\' ihracatı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Antalya'dan 25 ülkeye ''bombus arısı'' ihracatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Erhan Taskin: benim bahcede cok var bundan. dogal ortamda , neden arı lari kapali ortamda uretmeye calisiyorsunuzki ? doğayı ,çevreyi ve canlıları rahat bırakin artik 3 5 Yanıtla
  • Hakan Şahin: 2018 yılında yapılan haberin aynısı şaka mısınız siz 1 1 Yanıtla
    D Celik: Aynen 0 0

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