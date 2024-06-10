Burdur\'da Hastane Tuvaletinde Kız Çocuğunun Fotoğrafını Çeken Şüpheli Tutuklandı

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Aydın\'da kızını sınava yetişmek isteyen baba ile trafik polisleri arasında tartışma

Burdur'da hastane tuvaletinde kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Tutuklanan zanlının hastane personeli olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜSÜNÜN ÇEKİLDİĞİNİ FARK ETTİ

Hastanenin Acil Servisi'ne gelen 15 yaşındaki kız çocuğu B.Ş. idrar tahlili vermek için tuvalete gitti. Kabine girdiğinde tuvalet kapısının altından birinin telefonla görüntüsünü çektiğini fark etti.

OLAYI HASTANE POLİSİNE ANLATTI

B.Ş. toparlanıp kapıyı açana kadar zanlı, tuvaletten çıkıp kaçtı. Kız çocuğu bunun üzerine durumu hastane polisine bildirerek şikayetçi oldu.

SAPIK HASTANE PERSONELİ ÇIKTI

Şikayet üzerine başlatılan incelemede hastanenin güvenlik kameralarından bu kişinin hastanede görevli olan 25 yaşındaki su tesisatı personeli H.Y. olduğu tespit edildi.

25 YAŞINDAKİ ZANLI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "Özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.