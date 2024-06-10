Burdur'da Hastane Tuvaletinde Kız Çocuğunun Fotoğrafını Çeken Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Burdur'da Hastane Tuvaletinde Kız Çocuğunun Fotoğrafını Çeken Şüpheli Tutuklandı

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Burdur'da bir hastanenin tuvaletinde 15 yaşındaki bir kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddia edilen şüpheli tutuklandı. Şikayet üzerine yapılan incelemede, şüphelinin hastane personeli olduğu belirlendi. Zanlı, 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10.06.2024 15:53
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Burdur'da hastane tuvaletinde kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Tutuklanan zanlının hastane personeli olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜSÜNÜN ÇEKİLDİĞİNİ FARK ETTİ

Hastanenin Acil Servisi'ne gelen 15 yaşındaki kız çocuğu B.Ş. idrar tahlili vermek için tuvalete gitti. Kabine girdiğinde tuvalet kapısının altından birinin telefonla görüntüsünü çektiğini fark etti.

OLAYI HASTANE POLİSİNE ANLATTI

B.Ş. toparlanıp kapıyı açana kadar zanlı, tuvaletten çıkıp kaçtı. Kız çocuğu bunun üzerine durumu hastane polisine bildirerek şikayetçi oldu.

SAPIK HASTANE PERSONELİ ÇIKTI

Şikayet üzerine başlatılan incelemede hastanenin güvenlik kameralarından bu kişinin hastanede görevli olan 25 yaşındaki su tesisatı personeli H.Y. olduğu tespit edildi.

25 YAŞINDAKİ ZANLI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "Özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur\'da Hastane Tuvaletinde Kız Çocuğunun Fotoğrafını Çeken Şüpheli Tutuklandı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Burdur'da Hastane Tuvaletinde Kız Çocuğunun Fotoğrafını Çeken Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Ender Koçak: şeytan bunları görse derki bana yer yüzünde ihtiyaç yok.. bunlar benden beter der eminim 35 0 Yanıtla
  • Güven Yaşar: Bu çalışan nerden nasıl bu işe girmiş. Yurttanmi çıkma 7 9 Yanıtla
    Ali Topatan: arkadaş sen nerden çıkmasın acaba . 5 1
  • halil eles: hey Allahm yarabi 6 0 Yanıtla
  • Bedirhan Aslan: Öyke zamana denk geldik gözler perdeli kuluklar kilitli kalpler mühürlü.. 2 1 Yanıtla

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