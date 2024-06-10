Burdur\'da Hastane Tuvaletinde Kız Çocuğunun Fotoğrafını Çeken Şüpheli Tutuklandı

Burdur'da hastane tuvaletinde kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Tutuklanan zanlının hastane personeli olduğu öğrenildi.
Hastanenin Acil Servisi'ne gelen 15 yaşındaki kız çocuğu B.Ş. idrar tahlili vermek için tuvalete gitti. Kabine girdiğinde tuvalet kapısının altından birinin telefonla görüntüsünü çektiğini fark etti.
B.Ş. toparlanıp kapıyı açana kadar zanlı, tuvaletten çıkıp kaçtı. Kız çocuğu bunun üzerine durumu hastane polisine bildirerek şikayetçi oldu.
Şikayet üzerine başlatılan incelemede hastanenin güvenlik kameralarından bu kişinin hastanede görevli olan 25 yaşındaki su tesisatı personeli H.Y. olduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "Özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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