MARKETTEN 4 BİN LİRALIK GIDA ÜRÜNÜ ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

BOLU'da, bir toptancı marketten farklı tarihlerde 5 kiloluk yağlar ve gıda ürünleri çalarak pazarlarda sattığı iddiasıyla yakalanan İ.E. (56) adliyeye sevk edildi.

Bolu Tepecik Mahallesi'nde bulunan bir toptan gıda satış marketinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, marketteki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemelerde farklı tarihlerde 5 kilogramlık sıvı yağ tenekeleri ile çeşitli gıda ürünlerinin çalındığı tespit edildi. Şüphelinin İ.E. olduğu belirlendi. Pazar yerlerinde çaldığı ürünleri sattığı tespit edilen İ.E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Çalınan ürünlerin 4 bin lira değerinde olduğu öğrenildi.