Son Dakika › Güncel › Marmara Adalar Belediyesi'nden koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
Marmara Adalar Belediyesi'nden koronavirüs tedbirleri
6 saat önce
Marmara Adalar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıyor.
Marmara Adalar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıyor.
Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilçedeki tüm adalarda dezenfekte çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Açıklamasında, adaların otel ve pansiyonlarında kayıtlı kimsenin bulunmadığını belirten Aysoy, şu ifadeleri kullandı:
"Saraylar Mahallesi'ndeki uluslararası limanda yükleme yapan gemi mürettebatının dışarıya çıkarmadığımızı, gemiyi yükleyen personelin ise önlemini aldığını söylemek isterim."
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:50 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: New York'da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Belgrad Ormanı'na akın ettiler Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu