Son Dakika Haberleri: Marmara bağışlanan fidanlarla yeniden yeşerecek
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Marmara bağışlanan fidanlarla yeniden yeşerecek

9 dakika önce

Balıkesir'in Marmara ilçesinde geçtiğimiz aylarda çıkan orman yangını neticesinde yanarak zarar gören ağaçların yerine yenileri dikilerek Marmara eski yeşil günlerine yeniden dönecek.

Marmara bağışlanan fidanlarla yeniden yeşerecek, System.String[]

Balıkesir'in Marmara ilçesinde geçtiğimiz aylarda çıkan orman yangını neticesinde yanarak zarar gören ağaçların yerine yenileri dikilerek Marmara eski yeşil günlerine yeniden dönecek.


Marmara Adası'nda 12 Ağustos 2019 tarihinde meydana gelen ve 11 saatlik bir çalışma ile kontrol altına alınabilen yangında çok sayıda ormanlık arazi ve hayvan ile bazı yerleşim yerleri zarar görmüştü. Olayın ardından geçen zaman zarfında Marmara Adalar Belediyesi ile Orman Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalar sonucu ada eski yeşil günlerine yeniden dönmek için gün sayıyor.


Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy yaptığı açıklamada, yangında zarar gören yerlerde bulunan ağaçların kesim ihalesinin yapıldığını 15 gün içerisinde zarar gören ağaçların kesilerek gerekli altyapı ve sürüm işleminin yapılacağını belirtti. Başkan Aksoy, Orman Bakanlığı'nın aldığı karar gereği dikilecek ağaçların bakanlık tarafından belirleneceğini, bu nedenle ağaç dikmek isteyen vatandaşların Bakanlığın banka hesabına ağaç başına 10 TL bağış yapabileceklerini ifade etti. Bağışlanan ağaçların 11 Kasım 2019 tarihinde tüm bağışçı ve katılımcılarla birlikte dikileceği öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Marmara, Adalar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:36 Kaynak: İHA
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