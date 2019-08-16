Son Dakika Haberleri: Marmara depreminin 20. yılı
Son Dakika Güncel Haber

Marmara depreminin 20. yılı

1 saat önce

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 20'nci yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Marmara depreminin 20. yılı, System.String[]
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 20'nci yılı nedeniyle mesaj yayımladı.
Yüksel mesajında, Marmara Depremi'nin, Türk milletinin yaşadığı acı felaketlerden biri olarak tarihteki yerini aldığını belirtti.
Felaketin derin acılara dönüşmemesi için, deprem gerçeğine karşı herkesin hazırlıklı olması gerektiğini aktaran Yüksel, şunları kaydetti:
"Göreve gelir gelmez şehrimizin depremselliğini dikkate alarak kentsel dönüşüm için pilot bölge belirleyerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mızla görüşmelere başladık. Birinci derece deprem kuşağı üzerinde yer alan şehrimizde, olası deprem afeti karşısında yıkım ve yaşanması muhtemel acıları ortadan kaldırma hedefi doğrultusunda, acil eylem planı kapsamında kentsel dönüşüm projemizi bir önce hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Vatandaşların can ve mal güvenliği için devletimiz tedbir amaçlı büyük yatırımlar yapıyor."
Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 02:11 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Damat dehşetinde katledilen 3 kişi son yolculuklarına uğurlandı
İBB önünde okuduğu bildiriyle İmamoğlu'nu kınayan Murat Kazanasmaz'ın işine son verildi 9 yıl boyunca tecavüze uğrayan Emre intihar etti, sapık akrabası ise tahliye edildi Cuma namazında, camiye bombalı saldırı düzenlendi: 5 ölü, 15 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 15:57:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marmara depreminin 20. yılı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]