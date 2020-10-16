Marmarabirlik ürün alım fiyatlarını açıkladı - Son Dakika

Marmarabirlik ürün alım fiyatlarını açıkladı

16.10.2020 14:13
Marmarabirlik ürün alım fiyatlarını açıkladı, System.String[]

Marmarabirlik, 2020-2021 iş yılı ürün alım kampanyası fiyatlarını açıkladı.

Marmarabirlik, 2020-2021 iş yılı ürün alım kampanyası fiyatlarını açıkladı. Tavan fiyat 15,50 TL, taban fiyat 6,00 TL, yağlık zeytin fiyatı da 5,10 TL olarak belirlendi.

Marmarabirlik 2020/2021 iş yılında sofralık ve yağlık dahil olmak üzere 51 bin ton ürün alım planı ve 400 milyon TL alım bütçesi yaptı. 7 Eylül - 16 Ekim tarihleri arasında rekolte beyan alımlarının yapıldığı Marmarabirlik'te, 24 bin ortaktan yaklaşık 74 bin ton rekolte beyanı gelirken, Marmarabirlik rekolte tespit komisyonunun yaptığı çalışmalar neticesinde bölge rekoltesinin de 135-140 bin tonlar seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Ürün alımlarına 14 Ekim tarihinde başlayan Marmarabirlik'te 2020-2021 iş yılı ürün alım kampanyası fiyatları belli oldu. Üreticilerin büyük bir merakla beklediği açıklamayı Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa yaptı:

"Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin açıklamış olduğu 1 kg zeytin üretim maliyeti 4.85 TL'dir. 8 Kooperatif Başkanı ve Yöneticilerimizle yaptığımız ayrıntılı istişare toplantısı sonucunda, 2020/2021 ürün alım fiyatları mutabakatla belirlendi. Alım fiyatları belirlenirken; Türkiye ve bölge rekoltesinin yanı sıra kooperatiflerimizden gelen rekolte beyanları göz önünde bulundurulmuş, piyasa koşulları gözetilerek, Birliğimizin stok durumu, satış planlaması ve Marmarabirlik'in ekonomik imkanları dikkate alınmıştır. Alım kampanyasında, tavan fiyat 180 tane için 15,50 TL, taban fiyat 350 tane için 6,00 TL, yağlık zeytinin kg fiyatı ise 5,10 TL olarak belirlenmiştir."

Birlik Yönetim Kurulunun ürün alım usullerine ilişkin almış olduğu kararlarla ilgili olarak da Hidamet Asa şunları söyledi: "Ortaklarımız verdikleri rekolte beyanlarını geçmemek üzere geçmiş yıllardaki teslimat ortalamaları nispetinde hesaplanacak miktar kadar Marmarabirlik'e ürün teslim edebileceklerdir. İri dane ürününü tüccara verip, sadece ince daneyi kooperatifine getirmek isteyen üreticilerimizden ise ürün alımı yapılmayacaktır.

Türkiye rekoltesi, bölge rekoltesi ve ortaklarımızdan gelen rekolte beyanlarına baktığımızda yüksek miktarda orta ve ince dane ürün olduğu, bunun da ülkemiz genelinde arz fazlalığı oluşturacağını tahmin etmekteyiz. Rekolte beyanının yüksek olması, orta ve ince dane ürünün stok durumu ve Marmarabirlik 'in yağlık dahil toplamda 51 bin ton alım planı olması sebebiyle, ürün alımlarında kısıtlama kaçınılmaz olmuştur. Yağlık zeytin kota dışında olacaktır. Ortaklarımız istedikleri kadar yağlık zeytin verebilecektir. Böylece yağlık zeytin vererek, 5 yıllık ortalamalarını da yükseltebileceklerdir. Yağlık fiyatını 5,10 TL olarak açıklanmasının en büyük sebebi de, arz fazlalığı oluşacak ince dane üründe üreticilerimize destek olmaktır."

Ürün ödeme planı ile ilgili de bilgi veren Asa, "Ürün alımlarının yüzde 50'si peşin olarak ödenecek, geri kalan kısmı için ürün alım kampanyası sonuçlandıktan sonra ödeme takvimi açıklanacaktır" dedi.

Bir önceki yıl piyasa şartlarının 2 TL üzerinde fiyatla ürün alımı yaptıklarını bu yıl da aynısının olacağını vurgulayan Asa. konuya ilişkin şu mesajı verdi:

"Son iki yılda üretici desteklenmiş ve piyasa koşullarının 2 TL üzerinde bir fiyatla ürün alınmıştır. Bu sebeple Marmarabirlik'ten önemli ölçüde öz kaynak çıkışı oldu. Bu sene de gereken yapılmıştır. Son iki yıl içinde Marmarabirlik'in kıymetinin daha iyi anlaşıldığını düşünüyorum. Tüccar 240 kalibre ürünü 7-8 TL'ye almaktadır. 240 kalibreden daha ince ürünü hiç almamaktadır. Üreticimiz de bunu çok iyi değerlendirsin ve iri kalibreli ürünü Marmarabirlik'e getirsin. Bir yıl önce iri kalibreli ürünü kendi havuzuna koyan üreticiler bugün ürününü 15 TL'ye satmaktadır. Bu ürünün diğer masraflarını ve finans maliyetlerini hesap etmeden, sadece yüzde 20 firesi düşüldükten sonraki fiyatı 12 TL'ye gelir."

Doğal afet sebebiyle zarar gören üreticilerle ilgili de açıklamada bulunan Asa, "Belli bölgelerde şiddetli yağış ve dolu afeti sebebi ile üreticimiz mağdur olmuştur. Dolu vuruğu nedeniyle yüksek hasarlı zeytin için Ortak Yardımlaşma Fonu'ndan zarar gören üreticimize yağlık fiyatının üzerine 0,75 TL destek verilmesi kararlaştırılmıştır. Böylece dolu vuruğu olan siyah zeytinin alım fiyatı ise 5,85 TL olarak belirlenmiştir" şeklinde konuştu. - BURSA

Marmarabirlik ürün alım fiyatlarını açıkladı

S.S. Marmara Zeytin, 16 ekim, Türkiye, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Marmarabirlik ürün alım fiyatlarını açıkladı - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Reuters'tan S-400 iddiası: Sinop'ta füze atışı test edildi Öldüğü sanılarak evde derin dondurucuya kondu, kurtarıldıktan 3 gün sonra hayatını kaybetti Sokaktaki annesini gören 3 yaşındaki Meryem, balkondan düşerek can verdi! Annenin çığlıkları mahalleyi inletti Trafik ışıklarında cam silen çocuğunun kafasının üzerinden kamyon tekerleği geçti Erdoğan'ın talimatı sonrası AK Parti harekete geçti: Meslek örgütlerine düzenleme geliyor Bir kadınla buluşacağını sanarak gittiği randevuda gaspa uğradı Oktay Kaynarca, kendisinden 30 küçük sevgilisinin hamile olduğu iddiasına öfke kustu Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü
Ünlü anketçiden Kıbrıs seçimleriyle ilgili iddialı çıkış: Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım Ünlü anketçiden Kıbrıs seçimleriyle ilgili iddialı çıkış: Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım         
14:57
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
14:30
Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür         
13:59
Azerbaycan'dan Rusya'ya Karabağ için planlanan Azerbaycan'dan Rusya'ya Karabağ için planlanan "barış gücü" yanıtı: Desteklemiyoruz         
13:50
Alevlerden son anda kurtuldu, yol kenarına oturup küle dönen aracını izledi Alevlerden son anda kurtuldu, yol kenarına oturup küle dönen aracını izledi         
12:34
Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! "Bir bacağın lafı mı olur abi" deyip kendine sıktı         
12:08
Bıçaklı saldırıya uğrayan genç avukat, sol gözünü kaybetti Bıçaklı saldırıya uğrayan genç avukat, sol gözünü kaybetti         
11:55
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var         
11:35
Deniz Hamzaoğlu, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu Deniz Hamzaoğlu, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu         
11:01
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti         
10:37
Kadın şüphelinin sütyeninden çıkanlar, 5 kişiyi 58 yıl hapse mahkum etti Kadın şüphelinin sütyeninden çıkanlar, 5 kişiyi 58 yıl hapse mahkum etti         
10:15
Yargıtay'dan emsal karar: WhatsApp ve Facebook yazışmaları delil sayılacak Yargıtay'dan emsal karar: WhatsApp ve Facebook yazışmaları delil sayılacak         
10:03
Şeker hastası yakını için ürettiği ayakkabıyı, şimdi dünyaya ihraç ediyor Şeker hastası yakını için ürettiği ayakkabıyı, şimdi dünyaya ihraç ediyor         
09:41
Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi         
09:35
HDP'nin kalesinde dengeler değişebilir! Jirki aşiretinin önde gelenleri AK Parti'ye katıldı HDP'nin kalesinde dengeler değişebilir! Jirki aşiretinin önde gelenleri AK Parti'ye katıldı         
09:12
Köylüler, ormanları için ellerinde silahlarla gece gündüz nöbet tutuyor Köylüler, ormanları için ellerinde silahlarla gece gündüz nöbet tutuyor         
08:27
Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik         
20:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2020 15:13:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Marmarabirlik ürün alım fiyatlarını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei