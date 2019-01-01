Son Dakika Haberleri: Marmaraereğlisi'nde Deniz Çekilmesi - Tekirdağ (2)

Marmaraereğlisi'nde Deniz Çekilmesi - Tekirdağ (2)

9 dakika önce

Marmaraereğlisi ilçesi sahil şeridinde deniz yaklaşık 20 metre çekildi.

Marmaraereğlisi ilçesi sahil şeridinde deniz yaklaşık 20 metre çekildi.

İlçede yaşayan vatandaşları tedirgin eden konuyla ilgili Belediye Başkanı İbrahim Uyan, deniz çekilmesinin mevsimsel ve normal bir durum olduğunu söyledi.

Bu çekilmenin zaman zaman yaşandığını ifade eden Başkan Uyan, "İlçemizin sahil şeridinde denizin çekildiğini görüyoruz. Bu durum, içinde bulunduğumuz bu mevsimde her yıl görünüyor. Tamamen mevsimsel bir durum ve halkımızın panik yapmasına gerek yok" dedi.

Öte yandan, sahil şeridinde kıyıya yanaşmış bazı balıkçı teknelerinin de denizin çekilmesinden dolayı karaya oturduğu görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 07:03 Kaynak: AA

İbrahim Uyan, Marmaraereğlisi, Güncel
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