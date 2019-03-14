Son Dakika Haberleri: Marmaray Gebze-Halkalı Hattı'nda 15 dakikada bir sefer

Marmaray Gebze-Halkalı Hattı'nda 15 dakikada bir sefer

1 saat önce

Turhan, "Marmaray Gebze-Halkalı Hattı'nın hizmete açılmasıyla yüksek hızlı tren saat ve duraklarında değişiklik yapıldı.

Marmaray Gebze-Halkalı Hattı'nda 15 dakikada bir sefer, System.String[]
Turhan, "Marmaray Gebze- Halkalı Hattı'nın hizmete açılmasıyla yüksek hızlı tren saat ve duraklarında değişiklik yapıldı. Ankara-İstanbul-Ankara YHT hattında günde 2 seferin ilk durağı ve 2 seferin son durağı Halkalı İstasyonu oldu." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:10 

Ekonomi
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