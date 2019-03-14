Marmaray Gebze-Halkalı Hattı'nda 15 dakikada bir sefer
1 saat önce
Turhan, "Marmaray Gebze-Halkalı Hattı'nın hizmete açılmasıyla yüksek hızlı tren saat ve duraklarında değişiklik yapıldı.
Turhan, "Marmaray
Gebze- Halkalı
Hattı'nın hizmete açılmasıyla yüksek hızlı tren saat ve duraklarında değişiklik yapıldı. Ankara-İstanbul-Ankara YHT hattında günde 2 seferin ilk durağı ve 2 seferin son durağı Halkalı İstasyonu oldu." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:10
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