Marmaris 2026 Turizm Sezonu Başlangıcı - Son Dakika
03.02.2026 18:17
Marmaris'te 2026 turizm sezonu 14 Mart'ta başlayacak ve 16 Kasım'a kadar sürecek.

Marmaris Ticaret Odası (MTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan, turizm sezonu öncesi değerlendirmesinde, 2026 yılı turizm sezonuna temkinli bir iyimserlikle yaklaştıklarını belirterek, mevcut veriler ışığında ekonomik ve jeopolitik riskler nedeniyle ihtiyatlı olunması gerektiğine dikkati çekti.

Birleşik Krallık menşeli tur operatörü ve havayolu firmalarının mevcut planlamalarında öngörülen bir aksama bulunmadığını vurgulayan Ayhan, "2026 sezonunda da 2025 yılı turist sayısını yakalamayı ulaşılabilir bir hedef olarak görüyor, bu doğrultuda çalışıyoruz. 2026 yılı turizm sezonu, 14 Mart'ta Dalaman Havalimanı'na inecek ilk paket tur misafiriyle başlayacak ve 16 Kasım'a kadar devam edecek." dedi.

İlk kruvaziyer 28 Nisan'da

Ayhan, kruvaziyer turizminde çok iyi bir yıl geçireceklerini belirtirken, "İlk kruvaziyer 28 Nisan'da başlayacak ve Ekim ayı sonuna kadar toplam 59 sefer planlandı. 2026'da geçen yıla göre yüzde 300 artışla 200 bine yakın yolcu ve mürettebatın gelmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Rusya pazarı için kapsamlı bir tanıtım hamlesi planladıklarını, Polonya pazarının son dört yılda güçlü bir büyüme kaydettiğini vurgulayan Ayhan, "Rusya, Polonya ve Çekya'dan artışlarımız iyi gidiyor. Macarlar'da ilk kez ilçemize gelecek. Haziran ortasından itibaren Budapeşte'den Dalaman'a haftada bir uçak planlandı." ifadelerini kullandı.

Ayhan, yurt dışı tanıtım çalışmalarının yanı sıra iç pazarın da önemsendiğine değinirken, 27-30 Mayıs tarihlerindeki Kurban Bayramı'nda tatilin 9 güne çıkarılması için gerekli girişimlere başladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

19:15
18:02
18:01
17:39
17:24
17:13
