Marmaris açıklarında Türk kara sularına geri itilen 23 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Marmaris açıklarında Türk kara sularına geri itilen 23 kişi kurtarıldı
28.10.2020 20:13
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 23 kişi kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 23 kişi kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yeşilova Körfezi'nde lastik can salı içinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.
Ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen saldaki 23 kişiyi kurtarıp bota alarak karaya çıkardı.
Karaya çıkarılan kişiler içerisinde ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalıştığı belirlenen 19 Türk vatandaşı hakkında yasal işlem başlatıldı.
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