Marmaris'te gaziler onuruna yemek organizasyonu düzenlendi - Son Dakika
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Marmaris'te gaziler onuruna yemek organizasyonu düzenlendi

20.09.2022 15:56
Marmaris'te gaziler onuruna yemek organizasyonu düzenlendi

Marmaris ilçesinde Kaymakamlık tarafından Gaziler Günü dolayısıyla gaziler onuruna yemek verildi.

Marmaris ilçesinde Kaymakamlık tarafından Gaziler Günü dolayısıyla gaziler onuruna yemek verildi.

Siteler Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen programa gaziler ve şehit yakınlarının yanı sıra Marmaris Kaymakamı Altuğ Şevket Aksoy, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Turgay Karabulut, Marmaris Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Çam, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Azmi Özkan ile kurum müdürleri katıldı.

İlçede ikamet eden gazilere Kaymakam Aksoy plaket takdim etti. Ebediyete intikal eden gazilerin yerine çocuklarına plaket verildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Marmaris'te gaziler onuruna yemek organizasyonu düzenlendi - Son Dakika

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