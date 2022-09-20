İlçede ikamet eden gazilere Kaymakam Aksoy plaket takdim etti. Ebediyete intikal eden gazilerin yerine çocuklarına plaket verildi.

Siteler Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen programa gaziler ve şehit yakınlarının yanı sıra Marmaris Kaymakamı Altuğ Şevket Aksoy , Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay , Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Turgay Karabulut, Marmaris Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Çam, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Azmi Özkan ile kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA

19 Eylül Gaziler Günü, Kaymakamlık, Hisarcık, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Marmaris'te gaziler onuruna yemek organizasyonu düzenlendi - Son Dakika

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