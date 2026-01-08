Marmaris'te Alkollü Sürücü Kazaya Sebep Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Marmaris'te Alkollü Sürücü Kazaya Sebep Oldu

Marmaris\'te Alkollü Sürücü Kazaya Sebep Oldu
08.01.2026 21:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris'te alkollü sürücünün motosiklete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı, sürücü tutuklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsünün motosiklete arkadan çarpması sonucu 2 kişi metrelerce ileriye savrulup yaralanırken, kaza sonrası adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsü tutuklandı.

Kaza, Marmaris ilçesi Beldibi Mahallesi 67. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 48 AUL 419 plakalı BMW marka otomobil, aynı yönde seyir halinde olan A.D. yönetimindeki 48 AZB 614 plakalı motosiklete arkadan hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü A.D. ve arkasında yolcu olarak bulunan Y.A.A. önce otomobilin üzerine, ardından yola savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerin ardından motosiklet yolcusu Y.A.A.'yı Marmaris Devlet Hastanesi'ne, motosiklet sürücüsünü A.D.'yi ise Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Trafik ekipleri tarafından yol güvenliğinin sağlanmasının ardından otomobil sürücüsü A.A.'nın yapılan kontrollerinde alkollü olduğu tespit edildi. Otomobil sürücüsü, nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla ifadesi alınmak üzere emniyete götürülerek, gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. A.A. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Marmaris, Güvenlik, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Marmaris'te Alkollü Sürücü Kazaya Sebep Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu
ABD’yi ayağa kaldıran cinayet Trump’ın polisleri dehşet saçtı ABD'yi ayağa kaldıran cinayet! Trump'ın polisleri dehşet saçtı
Maduro’nun kaçırılması sonrası ABD’den 3 aşamalı Venezuela planı Maduro'nun kaçırılması sonrası ABD'den 3 aşamalı Venezuela planı
Sarıyer’de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti Sarıyer'de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti
ABD’den iç savaşa sürüklenen İran’a yeni tehdit ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit
Kan donduran cinayet Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal Kan donduran cinayet! Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal

23:56
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
22:58
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
22:55
Fenerbahçe’den Enes Ünal sürprizi
Fenerbahçe'den Enes Ünal sürprizi
21:36
Minneapolis’te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
Minneapolis'te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
21:15
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular İşte o kağıtta yazılanlar
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
20:29
Suriye ordusu, Halep’te kritik bölgeyi kontrol altına aldı
Suriye ordusu, Halep'te kritik bölgeyi kontrol altına aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 01:11:46. #7.11#
SON DAKİKA: Marmaris'te Alkollü Sürücü Kazaya Sebep Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.