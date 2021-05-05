Marmaris'te anlamlı hizmet - Son Dakika

Marmaris'te anlamlı hizmet

05.05.2021 19:19
Marmaris'te anlamlı hizmet, System.String[]

AK Parti Marmaris İlçe Başkanlığı ve Marmaris İlçe Sağlık Müdürlüğü ile ortaklaşa bir hizmete başladı.

AK Parti Marmaris İlçe Başkanlığı ve Marmaris İlçe Sağlık Müdürlüğü ile ortaklaşa bir hizmete başladı. Bu hizmet kapsamında, tam kapanma sürecinde kırsal mahallelerde aşı randevusu olan veya randevusuz ilk doz aşısını olacak vatandaşları ücretsiz olarak Marmaris Devlet Hastanesine taşınacak.

AK Parti Marmaris İlçe Teşkilat Başkanı Anıl Berk " Aşı hakkı olan vatandaşlarımızın kapanma döneminde daha rahat bu haklarından yararlanması için böyle bir çalışmaya öncülük ettik. İlçe sağlık müdürlüğümüzün de desteği ile kırsal mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın aşıları için sağlıklı bir taşıma sistemi geliştirdik" şeklinde açıklama yaptı.

AK Parti İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen ise "Yapılan planlama kapsamında Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri AK Parti olarak, Taşlıca, Söğüt, Bozburun, Selimiye, Turgut ve Orhaniye mahallelerimizden aşı randevusu alan ya da randevusuz ilk doz aşı vurulacak vatandaşlarımızı ücretsiz olarak Marmaris'e getirip götüreceğiz. Aşısını olan vatandaşlarımızı da evlerine ulaştıracağız. Diğer günlerde de aynı organizasyonu diğer mahallelerimiz için İlçe Sağlık Müdürlüğümüz yapacak. Tam kapanma sürecinde hizmetimiz aralıksız devam edecek" dedi.

Proje kapsamında düzenlenecek servis yeri ve tarihleri; 5 Mayıs Çarşamba: Turgut Mahallesi,6 Mayıs Perşembe: Selimiye Mahallesi, 7 Mayıs Cuma: Bozburun, Bayır, Osmaniye Mahalleleri, 8 Mayıs Cumartesi: Orhaniye, Hisarönü Mahalleleri,10 Mayıs Pazartesi: Söğüt, Taşlıca Mahalleleri, 11 Mayıs Salı: Turunç, Karacasöğüt ve Çamlı Mahalleleri olacak şekilde düzenlendi.

İlk taşıma sistemi Turgut Mahallesinden yapıldı. Kovid-19 aşısı için gelen vatandaşlar " Allah razı olsun nasıl aşıya geleceğimizi düşünüyorduk hem devletimiz hem de doktorlarımıza duacıyız" dediler.

Aşı ile ilgili taşıma sorunu olan vatandaşlar mahalle muhtarları aracılığı ile servislere kayıt olabileceği öğrenildi. - MUĞLA

Marmaris'te anlamlı hizmet
Marmaris'te anlamlı hizmet
Marmaris'te anlamlı hizmet

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Marmaris'te anlamlı hizmet - Son Dakika


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